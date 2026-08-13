Ben Shelton y Brandon Nakashima se enfrentarán en la final estadounidense del National Bank Open

MONTREAL — El defensor del título, Ben Shelton, logró una victoria contundente el miércoles ante el estadounidense Learner Tien, con un marcador de 6-2, 6-3, asegurando así su lugar en la final del National Bank Open.

Con este triunfo, Shelton, quien ocupa la quinta posición en el ranking, se medirá en la final a Brandon Nakashima, en un encuentro que promete ser emocionante al ser completamente estadounidense.

Nakashima, clasificado en el puesto 28, alcanzó la final después de derrotar al español Rafael Jodar, de 19 años, con un resultado de 7-6 (3), 6-4 en la primera semifinal, marcando su debut en una final de un torneo ATP Masters 1.000.

Este será un nuevo hito en la carrera de Shelton, quien ha sumado ya seis victorias este año, incluyendo títulos en Dallas, Múnich y Stuttgart. Tras su victoria, expresó: "Estoy súper contento con el rendimiento. Learner es un tipo que me plantea muchos problemas en mi juego. Un desafío difícil de superar. Conseguir una victoria sobre él de la manera en que lo hice, me deja súper satisfecho con eso".

Tien, a su vez, era el 12do preclasificado en el torneo y ha mostrado un gran potencial a su corta edad.

Nakashima, quien conquistó su único título en el circuito en 2022 en San Diego, comentó sobre su actuación: "Al llegar al torneo, sabía que estaba jugando a un nivel muy alto, así que sabía que podía aspirar a una buena racha aquí. Obviamente, no estaba pensando en la final ni en nada".