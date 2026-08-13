Transportistas en EE.UU. reintegran aranceles a clientes tras fallos judiciales

NUEVA YORK — Si adquirió productos de un vendedor extranjero el año pasado, es posible que deba revisar su cuenta bancaria. Algunos transportistas, incluidos FedEx y UPS, que actuaron como agentes aduanales de envíos importados y recibieron reembolsos de aranceles del gobierno de Estados Unidos, han comenzado a trasladar esos reembolsos a los clientes que originalmente pagaron dichos aranceles.

Los reembolsos a los consumidores representan la culminación de un proceso que inició en febrero, cuando la Corte Suprema anuló aranceles amplios implementados por el presidente Donald Trump en marzo de 2025, en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977. El máximo tribunal ordenó al gobierno devolver los aranceles que había recaudado.

Hasta el momento, se han reembolsado aproximadamente 100.000 millones de dólares en aranceles a las empresas que los pagaron, bajo un sistema establecido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

No obstante, esto no implica que los ciudadanos estadounidenses recuperen la totalidad de lo que pagaron en aranceles, dado que la mayoría de estos se abonaron de forma indirecta. Según la Tax Foundation, un grupo de estudio en Washington, D.C., los aranceles de Trump representaron en 2025 un aumento promedio de impuestos de 1.000 dólares por hogar en EE.UU.

Sin embargo, algunos consumidores están recuperando parte de lo que pagaron directamente a través de transportistas como UPS, DHL y FedEx. Los reembolsos se están implementando de manera gradual, en función de la fecha en que se efectuaron los pagos. Los transportistas han indicado que devolverán los reembolsos de forma escalonada, a medida que los vayan recibiendo.

FedEx ha comenzado el proceso para devolver 800 millones de dólares en reembolsos de aranceles a los clientes que los pagaron. Los clientes no necesitan solicitar el reembolso, pero pueden ingresar los números de rastreo de sus artículos comprados en un portal del sitio web de FedEx para verificar si les corresponde un reembolso.

UPS comunicó en abril que había pagado 5.000 millones de dólares en aranceles en nombre de sus clientes y que empezaría a solicitar reembolsos al gobierno. En la primera fase, solicitó 500 millones de dólares en reembolsos y estima que los clientes deberían recibirlos entre uno y tres meses después de que la empresa reciba el reintegro del Departamento del Tesoro.

Por su parte, DHL indicó que ha presentado reclamaciones por casi todos los envíos elegibles en los que actuó como importador registrado, y que está devolviendo los reembolsos recibidos. "El volumen y el ritmo de los reembolsos siguen dependiendo del procesamiento de reclamaciones por parte de la CBP", afirmó DHL en un comunicado.

A diferencia de los transportistas, que cobraron los aranceles directamente a los clientes, la mayoría de los grandes minoristas trasladó los aranceles de manera indirecta, ajustando su oferta de productos o absorbiendo parcialmente los costos, lo que hace poco probable que haya reembolsos a los consumidores. Ejecutivos de Amazon informaron que recibieron 600 millones de dólares en reembolsos de aranceles en el segundo trimestre.

El director financiero de Amazon, Brian Olsavsky, explicó que la empresa no es el importador registrado de la mayoría de los bienes que vende, por lo que ha absorbido parte de los costos arancelarios. Sin embargo, añadió que han "identificado un conjunto limitado de circunstancias en las que podemos rastrear que trasladamos cargos específicos de importación a los clientes". En tales casos, la empresa se comunicará proactivamente con los clientes afectados y emitirá reembolsos automáticamente.

En caso contrario, Amazon utilizará los reembolsos de aranceles para bajar los precios a los clientes. Esto coincide con lo que han manifestado otros grandes minoristas. En mayo, Cori Barrie, directora ejecutiva saliente de Best Buy, indicó que la empresa es importador registrado de solo el 2% al 3% de lo que vende y que usarían cualquier reembolso para "devolver valor a nuestros clientes".

El director ejecutivo de Costco, Ron Vachris, también mencionó que la compañía planea devolver "de alguna forma" los aranceles que se trasladaron a los consumidores, aunque la cantidad y el momento dependen de varios factores, incluidos los reembolsos que reciban.

En este contexto, se han presentado más de 80 demandas colectivas en todo el país contra minoristas, incluyendo Costco, Nike, Amazon y Walmart. Sin embargo, los demandantes enfrentarán dificultades para demostrar que los aumentos de precios que pagaron estaban específicamente relacionados con los aranceles. "Va a ser muy difícil que alguien establezca que el aumento de precio que pagó se debió a los aranceles y no a alguna otra fuerza del mercado", afirmó Lori Leskin, socia y copresidenta del Grupo de Práctica de Productos de Consumo del bufete Arnold & Porter.