El robot mecánico de Northrop promete alargar la vida útil de los satélites en órbita

Northrop Grumman presentó su nuevo vehículo robótico, el Mission Robotic Vehicle (MRV), que se prepara para realizar una importante misión en el espacio. Este vehículo tiene como objetivo acoplar un nuevo propulsor a un satélite envejecido operado por la compañía australiana Optus.

Durante más de un año, el Mission Extension Vehicle (MEV) de Northrop estuvo acoplado al satélite de Optus, asegurando su correcto funcionamiento en órbita. Ahora, el MRV se dirige a realizar su primera tarea, que consiste en reemplazar al MEV y extender la vida útil del satélite.

En julio, cuatro nuevos satélites de Northrop fueron lanzados al espacio a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX. Uno de ellos es el MRV, equipado con dos brazos robóticos avanzados desarrollados por DARPA, la agencia de investigación del Departamento de Defensa de EE. UU. Los otros tres son Mission Extension Pods (MEPs), que funcionan como sistemas de propulsión modulares.

Estos cuatro vehículos están destinados a operar a aproximadamente 27,000 millas sobre la Tierra. En 2027, el MRV utilizará sus brazos robóticos para acoplar un MEP al satélite de Optus, lo que le permitirá seguir funcionando durante varios años más.

Los satélites que proporcionan servicios de comunicación o realizan escaneos de la Tierra suelen tener una vida útil limitada, principalmente porque se quedan sin combustible para mantener su posición, no porque sus sistemas de computación o transmisión fallen. El satélite de Optus fue lanzado en 2009 y estaba diseñado para una vida útil de 15 años. Si todo sale según lo planeado, podrá operar y generar ingresos durante otros seis años.

El avance en la tecnología de lanzamiento y la reducción de costos en componentes espaciales están haciendo posibles las misiones de reparación de satélites.

El objetivo es lograr un "cambio de paradigma" que permita considerar el espacio como un entorno sostenible, con una infraestructura más resiliente que facilite reparaciones, extensiones de vida y actualizaciones de satélites, según Cassie Wong, directora de logística y servicios de Northrop.

Actualmente, hay dos MEVs en órbita, lanzados en 2019 y 2020, que han proporcionado una extensión de vida de 10 años a tres clientes, incluyendo dos satélites de Intelsat y el de Optus. El MEV-1 esperará en una órbita de estacionamiento por otro cliente, mientras que el MEV-2 está acoplado a su cliente de Intelsat hasta 2030.

El Mission Robotic Vehicle representa una evolución en el modelo de negocio. Los operadores de satélites compran y poseen los MEPs, que se acoplan permanentemente a sus naves, lo que permite al MRV ofrecer servicios a múltiples vehículos, generando así una oferta más económica.

Este sistema requiere tecnología avanzada, ya que los vehículos deben acercarse y acoplarse de manera autónoma, una tarea compleja dada la velocidad a la que se mueven. Los MEVs utilizan una sonda de acoplamiento para conectarse a los propulsores de los satélites, mientras que los MRVs deben acoplar los MEPs con sus brazos robóticos.

A diferencia de la mayoría de los satélites, el MRV está diseñado para ser reabastecido en órbita, lo que representa una prueba de concepto para las capacidades que otros satélites necesitarán si este tipo de servicio se convierte en norma. Sin embargo, el costo y el peso adicionales de estas adaptaciones han impedido que los operadores de naves inviertan en ellas.

La tendencia actual en el sector de satélites es el lanzamiento de numerosos dispositivos económicos y fácilmente reemplazables en órbitas bajas, como los de Starlink y Amazon. Por otro lado, los satélites siguen creciendo en tamaño, y hay muchos satélites costosos y grandes en órbita que podrían beneficiarse de extensiones de vida. Wong espera que el MRV asuma otras misiones en el futuro, como agregar nuevos componentes a los satélites o ajustar sus órbitas.

Esto probablemente incluirá clientes del sector defensa, dado el número de satélites costosos que posee en órbitas altas, y la participación de DARPA en el desarrollo de los brazos del MRV. De hecho, la U.S. Space Force ha caracterizado anteriormente a un satélite de servicio chino con brazos robóticos como un arma, ya que teóricamente podría agarrar y degradar un satélite rival. Northrop asegura que sus vehículos están enfocados en misiones de servicio.

El vehículo también podría ser utilizado en órbita baja, según Wong, para extender la vida de activos valiosos. La startup Katalyst Space está intentando una misión similar para extender la vida de un telescopio espacial de NASA después de que fallos lo dejaron girando fuera de control el mes pasado. La empresa tiene una solución en marcha y espera completar la misión.