Cognition busca recaudar $40 mil millones tras un exitoso financiamiento de $1 mil millones

Cognition, conocida por su agente de codificación IA llamado Devin, se encuentra en conversaciones con inversores para levantar una nueva ronda de financiamiento que podría alcanzar una valoración de $40 mil millones. Esta noticia surge poco después de que la empresa recaudara $1 mil millones a una valoración de $26 mil millones en mayo de este año.

Según fuentes citadas por Bloomberg, esta nueva ronda de financiamiento está relacionada con el logro de un ingreso anualizado de $1 mil millones. Este crecimiento significativo refleja la creciente adopción de Devin por parte de las empresas, que ha aumentado en un 50% mes a mes durante los últimos seis meses.

El fundador de Cognition, Scott Wu, destacó en una entrevista anterior con TechCrunch que el objetivo de Devin no es reemplazar a los programadores humanos, sino ayudarles con tareas tediosas, como actualizar software antiguo o migrar aplicaciones entre plataformas. Esto ha contribuido a su popularidad entre empresas de renombre, incluyendo a Mercedes-Benz, NASA y Goldman Sachs.

La evolución de Cognition en el sector de la inteligencia artificial y la codificación ha llamado la atención de inversores y expertos, quienes observan con interés cómo la startup planea utilizar los fondos recaudados para continuar su expansión y mejorar sus servicios. Con el potencial de alcanzar una valoración de $40 mil millones, Cognition se posiciona como un jugador clave en el futuro de la tecnología de inteligencia artificial.