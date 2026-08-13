Cognition busca recaudar $40 mil millones tras un exitoso financiamiento de $1 mil millones
La startup Cognition, creadora del agente de codificación IA Devin, está en conversaciones para recaudar $40 mil millones, tras obtener $1 mil millones a una valoración de $26 mil millones en mayo.
FOTO: Cognition y su fundador Scott Wu
Cognition, conocida por su agente de codificación IA llamado Devin, se encuentra en conversaciones con inversores para levantar una nueva ronda de financiamiento que podría alcanzar una valoración de $40 mil millones. Esta noticia surge poco después de que la empresa recaudara $1 mil millones a una valoración de $26 mil millones en mayo de este año.
Según fuentes citadas por Bloomberg, esta nueva ronda de financiamiento está relacionada con el logro de un ingreso anualizado de $1 mil millones. Este crecimiento significativo refleja la creciente adopción de Devin por parte de las empresas, que ha aumentado en un 50% mes a mes durante los últimos seis meses.
El fundador de Cognition, Scott Wu, destacó en una entrevista anterior con TechCrunch que el objetivo de Devin no es reemplazar a los programadores humanos, sino ayudarles con tareas tediosas, como actualizar software antiguo o migrar aplicaciones entre plataformas. Esto ha contribuido a su popularidad entre empresas de renombre, incluyendo a Mercedes-Benz, NASA y Goldman Sachs.
La evolución de Cognition en el sector de la inteligencia artificial y la codificación ha llamado la atención de inversores y expertos, quienes observan con interés cómo la startup planea utilizar los fondos recaudados para continuar su expansión y mejorar sus servicios. Con el potencial de alcanzar una valoración de $40 mil millones, Cognition se posiciona como un jugador clave en el futuro de la tecnología de inteligencia artificial.
Lectura rápida
¿Qué busca Cognition?
Cognition busca recaudar $40 mil millones en una nueva ronda de financiamiento.
¿Quién es el fundador?
El fundador de Cognition es Scott Wu.
¿Cuánto recaudó recientemente?
La empresa recaudó $1 mil millones a una valoración de $26 mil millones.
¿Qué hace Devin?
Devin ayuda a los programadores con tareas tediosas, no busca reemplazarlos.
¿Qué empresas utilizan Devin?
Clientes incluyen a Mercedes-Benz, NASA y Goldman Sachs.