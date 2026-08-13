Clima en CABA: cómo estará el tiempo este jueves 13 de agosto

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El clima hoy jueves 13 de agosto

Pronóstico extendido

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día de hoy.En este momento, el estado del cielo enes de, con una temperatura actual de 8°. La sensación térmica es de 6°, y la humedad se encuentra en un 81%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4.63 m/s desde el sureste, con una presión atmosférica de 1021 hPa.Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 12°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo mayormente nublado. No se prevén lluvias significativas, lo que permitirá que la visibilidad se mantenga adecuada durante todo el día.En los próximos días, el clima enmostrará un cambio hacia la inestabilidad. Para el viernes 14 de agosto, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 14°, con. El sábado 15 de agosto, la mínima será de 12° y la máxima de 13°, con condiciones similares de. El domingo 16 de agosto, se espera una mínima de 13° y una máxima de 15°, continuando con. Para el lunes 17 de agosto, la mínima será de 11° y la máxima de 15°, con. Finalmente, el martes 18 de agosto, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 12°, con