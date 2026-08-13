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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este jueves 13 de agosto

Este jueves 13 de agosto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentará un cielo nublado, con temperaturas que oscilarán entre 7° y 12°. La humedad alcanzará el 81%, y el viento soplará desde el sureste.

13/08/2026 | 00:06Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 13 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 8°. La sensación térmica es de 6°, y la humedad se encuentra en un 81%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4.63 m/s desde el sureste, con una presión atmosférica de 1021 hPa.

El clima hoy jueves 13 de agosto

Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 12°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo mayormente nublado. No se prevén lluvias significativas, lo que permitirá que la visibilidad se mantenga adecuada durante todo el día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en CABA mostrará un cambio hacia la inestabilidad. Para el viernes 14 de agosto, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 14°, con lluvias ligeras. El sábado 15 de agosto, la mínima será de 12° y la máxima de 13°, con condiciones similares de lluvias ligeras. El domingo 16 de agosto, se espera una mínima de 13° y una máxima de 15°, continuando con lluvias ligeras. Para el lunes 17 de agosto, la mínima será de 11° y la máxima de 15°, con nubes dispersas. Finalmente, el martes 18 de agosto, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 12°, con cielo despejado.

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