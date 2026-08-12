Messi volvió a jugar tras la muerte de su padre, pero no pudo evitar la eliminación del Inter Miami

FOTO: El astro rosarino entró en el segundo tiempo, pero no pudo evitar la derrota (captura).

El astro argentino Lionel Messi volvió este miércoles a las canchas luego del fallecimiento de su padre, ingresando en el segundo tiempo durante la derrota por 3-2 del Inter Miami frente al León de México. Este resultado dejó a su equipo fuera de la Leagues Cup en la fase de grupos.

En un encuentro celebrado en el DRV PNK Stadium, los goles del equipo local fueron anotados por el delantero Daniel Pinter y el volante Yannick Bright, a los 42 minutos del primer tiempo y a los 8 del segundo tiempo. Por su parte, los tantos para el equipo visitante fueron marcados por el atacante Daniel Arcila, quien convirtió un doblete a los 4 y 39 minutos del complemento, y el extremo Juan Domínguez, que anotó a los 16 minutos del segundo tiempo.

Esta derrota dejó al Inter Miami sin opciones de avanzar, un equipo que había sido campeón en 2023 y subcampeón el año anterior. En contraste, el equipo mexicano avanzó a los cuartos de final como líder de su grupo.

El próximo encuentro del Inter Miami está programado para el sábado 15 de agosto ante Nashville en la Major League Soccer, a partir de las 21:30 (hora argentina).

Las primeras oportunidades del partido fueron para el Inter Miami, con un remate desviado del lateral Ian Fray y un disparo de afuera del área del volante argentino Rodrigo De Paul, que no logró ajustar su tiro al palo derecho del arquero rival.

A los 42 minutos, una jugada de De Paul habilitó a Fray, quien centró para que Pinter anotara el 1-0, apareciendo libre dentro del área.

La mayoría de los goles se produjeron en el segundo tiempo, donde el León igualó rápidamente a los cuatro minutos, gracias a un mano a mano de Daniel Arcila, quien aprovechó la falta de reacción del arquero Rocco Ríos Novo para definir con precisión.

Después de que Yannick Bright volviera a poner al local en ventaja a los 8 minutos, Juan Domínguez igualó nuevamente a los 16 minutos con un gran disparo al segundo palo.

Finalmente, a los 39 minutos, un Inter Miami mal posicionado recibió el gol decisivo: Diber Cambindo asistió a Arcila, quien definió de volea y selló el 3-2 final.

Desde su ingreso, el capitán de la selección argentina tuvo dos remates al arco, uno al inicio del segundo tiempo y otro a los 44 minutos, además de algunas jugadas individuales por la banda derecha, pero no logró mostrar su mejor rendimiento.