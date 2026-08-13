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Elena Rybakina se impone a Coco Gauff y avanza a la final del Abierto de Toronto

Elena Rybakina, segunda cabeza de serie, superó a Coco Gauff en una emocionante semifinal y se enfrentará a Iga Swiatek en la final del National Bank Open.

13/08/2026 | 02:29Redacción Cadena 3

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Rybakina vence a Gauff y llega a la final en Toronto

FOTO: Rybakina vence a Gauff y llega a la final en Toronto

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TORONTO (AP) — La tenista Elena Rybakina, segunda cabeza de serie, logró una victoria sobre la cuarta preclasificada Coco Gauff por 5-7, 6-2, 6-2 en la mañana del jueves, asegurando su lugar en la final del National Bank Open.

La kazaja se medirá en la final contra la polaca Iga Swiatek, séptima cabeza de serie, quien venció a la ucraniana Elina Svitolina (9na) con un marcador de 6-3, 1-6, 6-3. Este encuentro está programado para llevarse a cabo el mismo jueves por la noche.

Rybakina, con una altura de 1,82 metros, logró cerrar su partido contra Gauff poco antes de la 1 de la mañana, después de que la sesión nocturna se viera retrasada por la lluvia. Este año, la tenista ha obtenido el Abierto de Australia y el torneo de Stuttgart, elevando su total de títulos en la carrera a 13.

En la primera semifinal, Swiatek rompió el saque de Svitolina en cero, colocándose 5-3 en el tercer set. Posteriormente, Swiatek se adelantó 40-0 antes de lograr su segundo punto de partido.

El inicio del encuentro se retrasó cerca de una hora debido a las condiciones climáticas. Swiatek acumula 25 victorias en su carrera.

Lectura rápida

¿Quién ganó el partido entre Rybakina y Gauff?
Elena Rybakina ganó el partido contra Coco Gauff por 5-7, 6-2, 6-2.

¿Cuándo se jugará la final?
La final se jugará el jueves por la noche.

¿Quién será el próximo rival de Rybakina?
Iga Swiatek será la próxima rival de Rybakina en la final.

¿Qué títulos ha ganado Rybakina este año?
Rybakina ha ganado el Abierto de Australia y el torneo de Stuttgart este año.

¿Por qué se retrasó el encuentro?
El encuentro se retrasó debido a la lluvia, comenzando cerca de una hora después de lo previsto.

[Fuente: AP]

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