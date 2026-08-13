Equipos de fabricación de nieve en Alpes podrían ser clave en la lucha contra incendios forestales

ADELBODEN, Suiza — Con el sol abrasador de agosto iluminando un paisaje sin nieve, la estación de esquí de Adelboden presenta una innovadora solución para enfrentar el aumento de incendios forestales en Europa: utilizar sus equipos de fabricación de nieve para ayudar a combatir las llamas.

En los últimos años, los glaciares suizos y de los Alpes han disminuido drásticamente, un fenómeno vinculado al cambio climático. Las nevadas se han vuelto más escasas y menos predecibles, lo que afecta directamente a estaciones de esquí como Adelboden-Lenk, donde se estima que el 70% de la nieve en sus 200 kilómetros de pistas es producida artificialmente.

Los cañones y lanzas de nieve son parte de una extensa red de innivación, que incluye kilómetros de tuberías subterráneas. Esta infraestructura podría ser utilizada más allá del invierno, en un contexto donde el riesgo de incendios forestales se incrementa, incluso en zonas alpinas como Adelboden-Lenk.

"Podemos colaborar con los bomberos utilizando nuestra infraestructura", explicó Jürg Klopfenstein, responsable de las operaciones de fabricación de nieve. "No solo con nuestros cañones, que pueden servir para irrigar campos o proteger infraestructura, sino que los helicópteros también pueden abastecerse de agua en nuestros embalses."

Los depósitos de agua, que recogen la lluvia y el agua de deshielo, son fundamentales para la producción de nieve en invierno. En caso de incendio, el sistema podría ser empleado para crear zonas húmedas que frenen el avance del fuego, permitiendo ganar tiempo hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Hasta el momento, Suiza no ha enfrentado incendios forestales significativos este año, a diferencia de varios países vecinos. Sin embargo, la sequía ha elevado el riesgo de incendios en gran parte del país, incluyendo la región de Berna, donde se encuentra Adelboden.

El Oberland bernés no solo es un destino invernal, sino que en verano se convierte en un atractivo para ciclistas, excursionistas y amantes del parapente. En este contexto, Stefan Buchs, director de operaciones de la estación, advirtió que aunque la vegetación y los niveles de humedad son diferentes a los del sur de Europa, los incendios forestales son una posibilidad real. "Lo hemos discutido con los bomberos y han reconocido que la sequedad es un problema real", afirmó.

El alcalde de Adelboden, Willy Schranz, subrayó la importancia de estar preparados para futuros veranos que podrían replicar las condiciones actuales. En tanto, Nathan Solothurnmann, experto en cambio climático de Greenpeace, advirtió sobre la limitación de estas adaptaciones, aunque reconoció que el sistema podría ofrecer ayuda temporal.

"Las adaptaciones son válidas, pero los cambios que enfrentamos son mucho más graves. Este sistema podría ayudar por un tiempo, pero no es una solución a largo plazo", concluyó.