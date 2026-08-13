Descubren cómo se mueven los electrones en un cristal cuántico inusual

Un equipo de investigadores de la Universidad de Basilea y la Universidad Técnica de Múnich encontró una nueva forma de examinar cómo se mueven juntos los electrones dentro de uno de los estados cuánticos más esquivos de la materia: el cristal de Wigner. Mediante el uso de luz para explorar este delicado estado cuántico, los físicos descubrieron propiedades que previamente habían sido extremadamente difíciles de observar.

Cuando los electrones son restringidos a un plano bidimensional y interactúan con suficiente fuerza, comienzan a comportarse de manera muy diferente a los electrones ordinarios. En lugar de moverse de forma independiente, se organizan en un patrón repetitivo similar a la estructura ordenada de los átomos en un cristal convencional.

Esta disposición inusual se denomina cristal de Wigner. Los científicos han estudiado este fenómeno durante décadas, ya que la estructura cristalina es creada por interacciones entre los propios electrones, en lugar de por la estructura subyacente del material que los contiene.

A pesar de que los investigadores ya habían detectado cristales de Wigner en diversos sistemas físicos, entender lo que ocurre en su interior ha sido mucho más complicado. Los científicos han tenido dificultades para investigar directamente cómo los electrones se mueven colectivamente, interactúan entre sí y reaccionan a perturbaciones externas.

Uso de la luz para investigar un cristal de Wigner

En un estudio publicado en Nature Physics, los investigadores, liderados por el profesor Tomasz Smolenski de la Universidad de Basilea, examinaron una única capa atómica de diseleniuro de tungsteno que había sido enfriada a solo unos pocos grados por encima del cero absoluto. El equipo iluminó el material y analizó cuidadosamente la luz reflejada. Estas mediciones revelaron características ópticas previamente no vistas que contienen información sobre el comportamiento colectivo de los electrones dentro del cristal de Wigner.

Las señales emergen de las interacciones entre los electrones ordenados y las excitaciones creadas en el material por la luz, conocidas como excitones. Juntos, estos componentes forman cuasipartículas híbridas llamadas polarones de cristal de Wigner. Estas cuasipartículas sirven como sondas ópticas altamente sensibles que pueden revelar tanto el cristal mismo como el movimiento colectivo que ocurre dentro de él.

"Nuestras mediciones muestran que la luz puede hacer más que simplemente detectar la presencia de este estado exótico; puede revelar cómo se comporta internamente", expresó el primer autor, el Dr. Lujun Wang, de la Universidad de Basilea, quien realizó los experimentos junto con Ferdinand Menzel, un estudiante de doctorado en el grupo de Smolenski.

"Esto nos brinda una nueva herramienta poderosa para estudiar las excitaciones colectivas de los cristales electrónicos que, de otro modo, serían extremadamente difíciles de acceder", añadió Smolenski.

Interacciones electrónicas influyen en las señales ópticas

Los investigadores también descubrieron que la fuerza de las interacciones entre los electrones influye en las firmas ópticas que observaron. Esta conexión podría hacer que las señales sean especialmente útiles para investigar sistemas fuertemente correlacionados, donde el comportamiento del material surge de las interacciones entre muchas partículas en lugar de la acción individual de partículas aisladas.

Para explicar los hallazgos experimentales, un equipo teórico liderado por el profesor Michael Knap en la Universidad Técnica de Múnich desarrolló un modelo que describe la formación de los polarones de cristal de Wigner. Su trabajo explica cómo estas cuasipartículas surgen a través del acoplamiento de excitones generados ópticamente con el movimiento colectivo de los electrones en el cristal.

Una nueva perspectiva sobre la materia cuántica fuertemente correlacionada

"Lo que es particularmente emocionante es que estas señales llevan información no solo sobre cómo están organizados los electrones, sino también sobre su dinámica cuántica", explica Fabian Pichler, un estudiante de doctorado en la TUM. "Esto nos permite conectar las observaciones experimentales directamente con la física de muchos cuerpos subyacente".

Los hallazgos sugieren que los materiales atómicamente delgados podrían proporcionar una plataforma especialmente útil para observar cómo los electrones se mueven colectivamente dentro de estados cuánticos ordenados. Al facilitar el estudio de estas dinámicas ocultas, el enfoque podría ayudar a los científicos a desarrollar una comprensión más profunda de la materia fuertemente correlacionada y del comportamiento complejo que emerge cuando muchas partículas interactúan.