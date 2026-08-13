Zambia inicia elecciones presidenciales que evalúan reformas económicas de Hakainde Hichilema

LUSAKA, Zambia — Este jueves, los ciudadanos de Zambia comenzaron a ejercer su derecho al voto en unas elecciones cruciales que determinarán si las reformas económicas del presidente Hakainde Hichilema han sido efectivas ante la creciente frustración por el alto costo de vida. Aproximadamente ocho millones de los 22 millones de habitantes del país están habilitados para participar en la jornada electoral.

Además de la elección presidencial, los votantes también elegirán a representantes en el parlamento y concejos locales. La comisión electoral ha indicado que los resultados se darán a conocer el próximo lunes.

Desde antes del amanecer, los votantes se han formado en largas filas en los centros de votación de Lusaka, abrigados con chaquetas para combatir el frío. Algunos se agruparon alrededor de pequeños fuegos improvisados para mantenerse calientes mientras las autoridades preparaban las urnas y revisaban las listas de votantes. Observadores de la Unión Europea están presentes para seguir de cerca el proceso electoral en la capital.

Hakainde Hichilema, quien se enfrenta a otros 13 candidatos, tiene como principal rival a Brian Mundubile, de una coalición opositora. La votación es vista como un referéndum sobre la gestión económica de Hichilema, quien asumió el poder en 2021 y busca un segundo mandato. El presidente argumenta que heredó una economía en crisis y ha trabajado en la reestructuración de la deuda externa, el crecimiento económico y la atracción de inversiones.

Sin embargo, muchos ciudadanos expresan que no han visto mejoras significativas en sus vidas, ya que la tasa de desempleo, el costo de los alimentos y los problemas de suministro eléctrico continúan afectando a los hogares. Hichilema ha manifestado que necesita más tiempo para generar empleo, mejorar la infraestructura y expandir los servicios públicos.

Las elecciones también son observadas con atención internacional, dado que Zambia es un importante productor de cobre y busca aumentar su producción, un mineral esencial para vehículos eléctricos y energías renovables. China es el principal inversor en el país, mientras que Estados Unidos busca diversificar sus fuentes de minerales críticos.

En los días previos a la elección, las tensiones políticas han aumentado. La policía ha reforzado su presencia y ha advertido sobre posibles actos de violencia, interrupciones en los centros de votación y la circulación de información falsa. Partidos opositores han denunciado que el gobierno utiliza instituciones estatales para atacar a sus rivales políticos, lo que Hichilema ha negado. Su predecesor, Edgar Lungu, mantuvo una fuerte influencia hasta su fallecimiento el año pasado, y su familia ha estado en el centro de una disputa con el gobierno por su funeral y entierro.

Para evitar una segunda vuelta, alguno de los candidatos deberá obtener más del 50% de los votos. Zambia ha sido considerada una de las democracias más estables de África del Sur, con un historial de transferencias de poder en gran medida pacíficas. La victoria de Hichilema en 2021 fue la tercera de un candidato opositor desde que se restableció la democracia multipartidista en 1991.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.