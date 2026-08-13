FOTO: Comienza la declaración de testigos en el caso Moyano por el incidente con Candela Arizaga

Buenos Aires, 13 agosto (NA) – Catorce testigos fueron citados por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad de Buenos Aires para que presten declaración en el marco de la causa contra Facundo Moyano por el episodio ocurrido hace más de una semana con Candela Arizaga. Este jueves comienza la ronda de testimonios con dos empleados de seguridad y un vecino.

La investigación contra el ex diputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en contexto de violencia de género, continúa ahora con la toma de declaraciones de testigos claves para la pesquisa.

Fuentes del caso le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que este jueves 13 de agosto declaran Juan Ramón Pavón y Diego Nahuel Astrada, ambos empleados de seguridad del edificio ViewPoint, la torre de alta gama ubicada sobre la avenida del Libertador al 5400 en Belgrano, donde ocurrieron los hechos.

A su vez, se espera la presentación de Nelson David Maza, un vecino que llamó al 911 en la madrugada del martes 4 de agosto.

Para el martes 18 de agosto fueron citados el inspector Matías Ríos de la Policía de la Ciudad, Estefanía Verón, la agente que acompañó a Arizaga en su traslado al Hospital Pirovano, y Silvana Salerno, de la Brigada de Género de la Policía de la Ciudad, quien entrevistó a la víctima durante su internación.

El miércoles 19 de agosto será el turno de Roció Mariel Averanga, médica del SAME que asistió a la víctima en el lugar de los hechos, y Karina Pinto, médica legista de la División Medicina Legal de la Policía de la Ciudad, quien llevó a cabo el informe del imputado durante su detención.

Al día siguiente, el jueves 20 de agosto, deberán declarar Lucrecia María Guinle, médica del Hospital Pirovano, quien atendió a la joven en la institución de salud, y Miriam Josefina Garcia, empleada doméstica del imputado, quien asistió al lugar de los hechos instantes después de lo ocurrido.

En la misma jornada también comparecerá Sol Estrada Hildebrandt, amiga de Arizaga y testigo de contexto. Se supo que la acompañó durante su internación y al recibir el alta médica.

Por último, para el lunes 31 de agosto se citó a Miriam Puntonet y Victoria Arizaga, madre y hermana de la víctima respectivamente.