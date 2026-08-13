Vélez busca a Milton Giménez tras frustrarse el interés por Perrotta

Buenos Aires, 13 agosto (NA) -- Vélez ha comenzado este jueves las gestiones con Boca Juniors para la posible contratación del delantero Milton Giménez.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el entrenador Guillermo Barros Schelotto ha solicitado al ex jugador de Atlanta tras la salida de Florián Monzón y ante la escasez de opciones en la delantera del "Fortín".

Aún se trata de un primer contacto entre las dirigencias y no hay una oferta formal en la mesa, aunque desde Liniers buscan avanzar en los próximos días para conocer las condiciones de una posible transferencia.

La necesidad de Vélez se ha acentuado con la salida de Monzón y el rendimiento irregular de Dilan Godoy, mientras que el cuerpo técnico considera prematuro confiar toda la carga ofensiva en Thiago Aguirre, un delantero de solo 17 años.

Previo a centrar su atención en Giménez, el "Fortín" había mostrado interés por Tiziano Perrotta, una de las promesas de Banfield, pero esa opción fue descartada luego de que el Elche de España adquiriera al jugador y decidiera cederlo a Defensa y Justicia.

La situación de Giménez en Boca podría facilitar las negociaciones. El jugador no fue convocado para el partido contra Deportivo Recoleta en la Copa Sudamericana y ha perdido protagonismo en el equipo de Rodolfo Arruabarrena.

Con Miguel Merentiel consolidado como una de las principales referencias en el ataque de Boca y la reciente incorporación de Enner Valencia, la competencia por un lugar en la delantera se ha intensificado.

A pesar de esto, Boca no está dispuesto a desprenderse de Giménez sin una propuesta económica satisfactoria, especialmente tras la lesión de Adam Bareiro.

Giménez ha tenido un 2026 complicado por problemas físicos, habiendo sido operado por una pubalgia en febrero y sufriendo luego una molestia en el tobillo. En la presente temporada ha jugado 13 partidos y anotado cuatro goles.

Desde su llegada a Boca en 2024, proveniente de Banfield, ha disputado 72 partidos, marcando 21 goles y brindando cinco asistencias.

Las relaciones entre las dirigencias de ambos clubes se han fortalecido tras la reciente negociación que llevó a Álvaro Montero a Vélez, lo que podría facilitar el diálogo.

Así, tras la salida de Monzón y la frustración por Perrotta, Guillermo ha fijado a Giménez como una de sus prioridades para reforzar el ataque, y Vélez ha dado el primer paso para intentar su incorporación.