Brian May compartió su experiencia del eclipse solar total desde Teruel en redes sociales

Buenos Aires, 13 agosto (NA) -- El icónico guitarrista de Queen y doctor en astrofísica, Brian May, se trasladó a Teruel, España, para observar en vivo el eclipse solar total del 12 de agosto, un acontecimiento único en el cielo.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, May eligió el Observatorio Astrofísico de Javalambre, ubicado en el municipio de Arcos de las Salinas, para realizar una cobertura en tiempo real de este fenómeno astronómico.

El artista utilizó sus redes sociales para generar expectativa y compartir detalles sobre el evento desde los momentos previos a que la luna cubriera completamente el sol en un día soleado. May fue invitado por expertos del observatorio, lo que le permitió disfrutar de una experiencia enriquecedora.

La pasión de Brian May por la ciencia es notable, además de su exitosa carrera musical. En 2007, obtuvo su doctorado en astrofísica en el Imperial College de Londres, tras regresar a los estudios que había interrumpido cuando Queen alcanzó la fama mundial.

Durante la cobertura, el guitarrista compartió consejos sobre cómo disfrutar del eclipse de manera segura, recomendando proyectar la imagen del sol sobre una superficie blanca utilizando un cartón perforado.

"Fue un momento increíble", expresó May sobre el eclipse, describiendo la atmósfera como "encontrarse en otro mundo". En sus últimas publicaciones, el artista mencionó que "el sol terminará ocultándose ya sin tanta ceremonia, me temo".

Además, se supo que Brian May se hospedó en el Hotel El Cierzo de Javalambre, un lugar reconocido por sus impresionantes paisajes y su entorno rural, ideal para una jornada dedicada a la astronomía y la relajación.