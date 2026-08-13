Una mujer de 62 años dio a luz en Buenos Aires: ¿cómo fue posible?
Mabel tuvo a su primer hijo mediante fecundación in vitro en San Nicolás. El bebé nació por cesárea en un parto sin complicaciones y ambos se encuentran en perfecto estado de salud.
13/08/2026 | 10:37Redacción Cadena 3
FOTO: Mabel (62) y su pequeño David.
Un hecho inédito para la medicina nacional se registró en la provincia de Buenos Aires. Una mujer de 62 años dio a luz a su primer hijo en el Hospital San Felipe de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos y se convirtió en la persona de mayor edad en ser madre de la que se tenga registro en la Argentina.
El recién nacido, llamado David, pesó 2,750 kilos y llegó al mundo durante la mañana de este miércoles a través de una cesárea programada.
Tras el procedimiento, el bebé fue derivado de manera preventiva al área de Neonatología mientras su madre completaba el periodo de recuperación postquirúrgica.
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El embarazo fue posible gracias a un tratamiento de fecundación in vitro realizado en Rosario por el especialista Matías Colabianchi. A lo largo de la gestación, la paciente mantuvo un seguimiento médico estricto que permitió llevar el proceso a término sin registrar complicaciones de salud.
"Fue un embarazo totalmente normal y maravilloso. Ella estuvo siempre muy tranquila y confiada. Transitamos todo con total tranquilidad porque nunca hubo un gris en nada, fue todo espectacular", destacó la doctora Romina Ruffini, la médica obstetra a cargo del parto.
Por su parte, la flamante mamá celebró el nacimiento tras la intervención. "Nació sano y bien, es precioso. Fue un embarazo perfecto mediante fecundación in vitro y estoy bárbara", expresó Mabel tras concretar el sueño de su primer hijo e ingresar a la historia médica del país.
Lectura rápida
¿Qué se registró en la provincia de Buenos Aires? Un hecho inédito: una mujer de 62 años dio a luz a su primer hijo.
¿Quién es la madre y dónde ocurrió el nacimiento? La madre es Mabel y el nacimiento ocurrió en el Hospital San Felipe de San Nicolás de los Arroyos.
¿Cuándo nació el bebé? El bebé nació durante la mañana de este miércoles.
¿Cómo fue posible el embarazo? Fue posible gracias a un tratamiento de fecundación in vitro realizado en Rosario.
¿Quién fue la médica a cargo del parto? La médica a cargo del parto fue la doctora Romina Ruffini.