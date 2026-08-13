Una mujer de 62 años dio a luz en Buenos Aires: ¿cómo fue posible?

Un hecho inédito para la medicina nacional se registró en la provincia de Buenos Aires. Una mujer de 62 años dio a luz a su primer hijo en el Hospital San Felipe de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos y se convirtió en la persona de mayor edad en ser madre de la que se tenga registro en la Argentina.

El recién nacido, llamado David, pesó 2,750 kilos y llegó al mundo durante la mañana de este miércoles a través de una cesárea programada.

Tras el procedimiento, el bebé fue derivado de manera preventiva al área de Neonatología mientras su madre completaba el periodo de recuperación postquirúrgica.

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El embarazo fue posible gracias a un tratamiento de fecundación in vitro realizado en Rosario por el especialista Matías Colabianchi. A lo largo de la gestación, la paciente mantuvo un seguimiento médico estricto que permitió llevar el proceso a término sin registrar complicaciones de salud.

"Fue un embarazo totalmente normal y maravilloso. Ella estuvo siempre muy tranquila y confiada. Transitamos todo con total tranquilidad porque nunca hubo un gris en nada, fue todo espectacular", destacó la doctora Romina Ruffini, la médica obstetra a cargo del parto.

Por su parte, la flamante mamá celebró el nacimiento tras la intervención. "Nació sano y bien, es precioso. Fue un embarazo perfecto mediante fecundación in vitro y estoy bárbara", expresó Mabel tras concretar el sueño de su primer hijo e ingresar a la historia médica del país.