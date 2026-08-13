Operativo de Migraciones en Rosario: 420 controles y 86 extranjeros revisados
La Dirección Nacional de Migraciones, con apoyo de la Policía Federal Argentina, controló a 420 personas en comercios del centro y en la Terminal de ómnibus Mariano Moreno.
FOTO: Operativo de Migraciones en Rosario: 420 controles y 86 extranjeros revisados
Buenos Aires, 13 agosto (NA) -- La Dirección Nacional de Migraciones, en colaboración con la Policía Federal Argentina, llevó a cabo un inédito operativo en Rosario orientado al control de extranjeros. Durante la jornada, se inspeccionaron a 420 personas en diversos comercios ubicados en el centro de la ciudad y en la Terminal de ómnibus Mariano Moreno.
Los operativos se desarrollaron el martes durante varias horas, con el personal dividiéndose en diferentes sectores del centro rosarino para realizar las inspecciones pertinentes en locales comerciales y la terminal de micros.
De las 420 personas relevadas, las autoridades confirmaron que había 86 extranjeros que poseían su documentación en regla; sin embargo, ocho de ellos presentaban irregularidades en su situación migratoria.
Además, durante los controles, se identificó a un ciudadano chino con una orden de expulsión vigente del país.
Fuentes del gobierno provincial informaron que los operativos fueron autorizados por las fuerzas federales tras la creación del Programa de Seguridad Migratoria.
Este programa fue anunciado en junio de este año mediante la Resolución 551/2026, con el objetivo de fortalecer las capacidades de Migraciones y las fuerzas federales para realizar controles, prevenir y detectar ilícitos migratorios, así como mejorar la coordinación operativa.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Rosario?
Se realizó un operativo de control migratorio que abarcó comercios y la Terminal de ómnibus.
¿Quién llevó a cabo el operativo?
La Dirección Nacional de Migraciones junto con la Policía Federal Argentina.
¿Cuándo se realizó el operativo?
El operativo tuvo lugar el martes 13 de agosto de 2026.
¿Dónde se realizaron los controles?
En el centro de Rosario y en la Terminal de ómnibus Mariano Moreno.
¿Cuántas personas fueron controladas?
Se controlaron un total de 420 personas durante el operativo.
[Fuente: Noticias Argentinas]