Detenido un pirómano en Caballito por incendiar autos y dañar un negocio
Un hombre en situación de calle fue arrestado en Caballito tras incendiar cuatro vehículos y causar daños en una verdulería. Tenía un pedido de captura y antecedentes delictivos.
FOTO: Detenido un pirómano en Caballito por incendiar autos y dañar un negocio
Buenos Aires, 13 de agosto (NA) – Un pirómano fue detenido en el barrio porteño de Caballito tras ser acusado de incendiar cuatro autos y dañar una verdulería. Las autoridades, al identificarlo, comprobaron que se encontraba en situación de calle, tenía un pedido de captura y antecedentes delictivos.
El personal de la Comisaría Vecinal 6B se trasladó al cruce de las avenidas Donato Álvarez y Rivadavia debido a reportes de cuatro vehículos estacionados que habían sido incendiados.
Según el parte policial al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, un hombre presente en el lugar intentó escapar hacia las vías del Ferrocarril Sarmiento, pero fue detenido.
El acusado, de 29 años, se encontraba en situación de calle y tenía un pedido de captura desde julio pasado por amenazas, además de un procesamiento sin prisión preventiva desde junio.
Asimismo, se estableció que cuenta con antecedentes por delitos como robo, portación de armas y tenencia de drogas.
Durante el operativo, los Bomberos de la Ciudad lograron apagar las llamas, que afectaron a los cuatro vehículos estacionados y la fachada de una verdulería.
No se registraron heridos y la causa fue derivada a la Unidad de Flagrancia Oeste.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Caballito?
Un pirómano fue detenido por incendiar cuatro autos y dañar una verdulería.
¿Quién fue detenido?
Un hombre de 29 años en situación de calle, con antecedentes delictivos.
¿Cuándo sucedió?
El hecho ocurrió el 13 de agosto.
¿Dónde tuvo lugar el incidente?
En el cruce de las avenidas Donato Álvarez y Rivadavia, en Caballito.
¿Por qué fue arrestado?
El hombre tenía un pedido de captura y fue identificado en el lugar del incendio.
[Fuente: Noticias Argentinas]