FOTO: Avanza el proyecto para reactivar el tren a Quequén y transformar la logística en la región

Buenos Aires, 13 de agosto de 2026 (NA) -- Intendentes del sudeste de la provincia de Buenos Aires están promoviendo la reactivación del histórico ramal ferroviario de cargas Ayacucho–Tandil–Lobería–Balcarce–Quequén–Necochea, que se encuentra inactivo desde 1998. Este ramal es considerado vital para fortalecer la producción y mejorar la logística en la región.

La propuesta fue presentada al secretario de Transporte de la Nación, Mariano Plencovich, durante la definición de un nuevo esquema de concesión para la red ferroviaria de cargas. Según información de la Agencia Noticias Argentinas, los municipios han solicitado que se incluya este corredor en los pliegos futuros para facilitar su recuperación.

La iniciativa cuenta con el apoyo de los intendentes Miguel Lunghi (Tandil), Esteban Reino (Balcarce), Pablo Barrena (Lobería) y Emiliano Cordonnier (Ayacucho). Ellos argumentan que el regreso del tren permitiría mejorar la competitividad de una de las principales regiones productivas de Buenos Aires.

Desde su cierre en 1998, el transporte de producción hacia Puerto Quequén se ha realizado casi exclusivamente por camión. Los intendentes consideran que reactivar el servicio ferroviario diversificaría la matriz logística y reduciría costos en el traslado de grandes volúmenes.

En 2025, Puerto Quequén movilizó aproximadamente 9 millones de toneladas, un récord para la terminal portuaria. Sin embargo, casi toda esa carga fue transportada por vía automotor, una situación que los municipios desean cambiar con el regreso del ferrocarril como una alternativa complementaria.

El proyecto también incluye un relevamiento integral del estado de las vías, puentes y estaciones en colaboración con la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), para determinar las inversiones necesarias antes de una posible rehabilitación del corredor.

Además, los municipios han solicitado considerar un régimen de acceso abierto en caso de que el futuro concesionario no priorice la recuperación del ramal, así como evaluar su potencial para el transporte de granos y otras cargas relacionadas con la actividad agroindustrial.

El reclamo para reactivar el tren comenzó a tomar fuerza en 2022 y en 2023 recibió el respaldo de 13 intendentes del sudeste bonaerense. La propuesta ha cobrado nuevo impulso debido al vencimiento de la prórroga de la concesión de Ferrosur Roca, que está previsto para septiembre de 2026.

Los intendentes creen que el nuevo proceso de concesión ofrece una oportunidad para reincorporar un corredor ferroviario que ha permanecido inactivo durante casi tres décadas, lo que podría reconectar el interior bonaerense con Puerto Quequén, uno de los puertos exportadores de granos más importantes del país.