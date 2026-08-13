Lanús e Independiente: el partido se jugará sin público visitante por temor a incidentes

FOTO: La hinchada de Independiente alienta a su equipo durante un partido frente a Lanús.

Buenos Aires, 13 de agosto (NA) -- El encuentro entre Lanús e Independiente, programado para el próximo lunes a las 17 en el estadio Néstor Díaz Pérez, se disputará sin la presencia de público visitante. A pesar de que se habían habilitado 5.000 localidades para los hinchas del "Rojo", la situación cambió rápidamente debido a una recomendación de la dirigencia de Independiente, preocupada por posibles incidentes.

La decisión representa un cambio significativo en pocas horas, dado que Lanús había dispuesto previamente las entradas a un costo de 100.000 pesos cada una. La posibilidad de recibir a la parcialidad visitante dependía de la autorización de los organismos de seguridad, y APreViDe había indicado que las condiciones eran favorables para el operativo.

No obstante, la actual crisis institucional y deportiva que enfrenta Independiente llevó a sus directivos a replantear la situación. Desde la cúpula del club de Avellaneda expresaron su preocupación ante la posibilidad de que se produjeran incidentes y sugirieron que sus hinchas no viajaran a Lanús.

La situación se tornó más compleja después de que Independiente sufriera una abultada derrota 4-0 ante Atlético Tucumán, lo que resultó en la salida de su entrenador, Gustavo Quinteros, y aumentó el malestar entre los aficionados.

La tensión en torno al plantel y la Comisión Directiva se incrementó en las últimas horas, y en este contexto, la dirigencia decidió evitar la movilización de miles de hinchas hacia La Fortaleza, a pesar de que las autoridades de seguridad no habían planteado objeciones para llevar a cabo el partido con ambas parcialidades.

Resulta notable que Independiente no había participado hasta ahora en el Torneo Clausura con público visitante, en un contexto donde otros clubes ya habían iniciado esta experiencia. Inicialmente, Lanús había mostrado disposición para recibir a los hinchas del "Rojo", en un estadio que cuenta con la infraestructura necesaria para garantizar la seguridad de ambas parcialidades.

Finalmente, Independiente enfrentará a Lanús sin el respaldo de sus seguidores, en un partido que se desarrollará poco después de su eliminación de la Copa Argentina y en una de las semanas más tensas del club durante esta temporada.