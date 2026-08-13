Quinteros dejaría de ser el DT de Independiente tras el papelón en Copa Argentina

Buenos Aires, 13 agosto (NA) -- La Comisión Directiva de Independiente anunciaría públicamente este jueves el despido de Gustavo Quinteros como director técnico del primer equipo, tras la contundente derrota 4-0 frente a Atlético Tucumán en Rosario, lo que significó la eliminación del equipo en los octavos de final de la Copa Argentina.

Según trascendió, en la jornada de hoy Hugo Tocalli asumirá la conducción de la práctica en Villa Domínico, mientras que la dirigencia comienza a evaluar a posibles candidatos para sustituir a Quinteros.

La decisión se tomó pocas horas después de que el entrenador manifestara su intención de no renunciar y de continuar trabajando para mejorar la situación del "Rojo".

Sin embargo, sus palabras tras la derrota no fueron bien recibidas en el club. Aunque asumió la responsabilidad por el resultado, Quinteros también destacó las diferencias con la dirigencia respecto al mercado de pases y los refuerzos que había solicitado, pero que no llegaron.

Finalmente, la dirigencia consideró que el ciclo estaba agotado y decidió poner fin a un contrato que se extendía hasta diciembre de 2026, de acuerdo a lo informado por TyC Sports.

Hugo Tocalli al mando

Mientras se define el futuro del club, Hugo Tocalli estará a cargo del entrenamiento de esta tarde. El experimentado coordinador de las divisiones juveniles ya ha dirigido al plantel profesional en el pasado, ocupando el cargo interinamente en 2024 tras la salida de Carlos Tévez.

La discusión actual se centra en el futuro entrenador y existen dos posturas dentro de la Comisión Directiva de Independiente.

El posible reemplazo

Una parte de la dirigencia está a favor de contratar a Omar De Felippe, con el objetivo de que dirija al equipo hasta diciembre y luego evaluar el proyecto deportivo para 2027.

De Felippe tiene una conexión especial con Independiente, ya que fue el entrenador que guió al equipo durante la temporada 2013/14 en la Primera Nacional y lo llevó de regreso a la Primera División.

Por otro lado, otro sector de la dirigencia respalda el nombre de Rubén Darío Insúa, quien también está siendo considerado en las primeras conversaciones para definir al nuevo director técnico.