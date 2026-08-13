Quinteros dejaría de ser el DT de Independiente tras el papelón en Copa Argentina
Pese a que aún no se oficializó, la dirigencia del club tomó la decisión de finalizar el vínculo con el entrenador tras la derrota por 4-0 ante Atlético Tucumán en la Copa Argentina.
FOTO: Quinteros, con un pie afuera del "Rojo".
FOTO: Gustavo Quinteros
Buenos Aires, 13 agosto (NA) -- La Comisión Directiva de Independiente anunciaría públicamente este jueves el despido de Gustavo Quinteros como director técnico del primer equipo, tras la contundente derrota 4-0 frente a Atlético Tucumán en Rosario, lo que significó la eliminación del equipo en los octavos de final de la Copa Argentina.
Según trascendió, en la jornada de hoy Hugo Tocalli asumirá la conducción de la práctica en Villa Domínico, mientras que la dirigencia comienza a evaluar a posibles candidatos para sustituir a Quinteros.
La decisión se tomó pocas horas después de que el entrenador manifestara su intención de no renunciar y de continuar trabajando para mejorar la situación del "Rojo".
Sin embargo, sus palabras tras la derrota no fueron bien recibidas en el club. Aunque asumió la responsabilidad por el resultado, Quinteros también destacó las diferencias con la dirigencia respecto al mercado de pases y los refuerzos que había solicitado, pero que no llegaron.
Finalmente, la dirigencia consideró que el ciclo estaba agotado y decidió poner fin a un contrato que se extendía hasta diciembre de 2026, de acuerdo a lo informado por TyC Sports.
Hugo Tocalli al mando
Mientras se define el futuro del club, Hugo Tocalli estará a cargo del entrenamiento de esta tarde. El experimentado coordinador de las divisiones juveniles ya ha dirigido al plantel profesional en el pasado, ocupando el cargo interinamente en 2024 tras la salida de Carlos Tévez.
La discusión actual se centra en el futuro entrenador y existen dos posturas dentro de la Comisión Directiva de Independiente.
El posible reemplazo
Una parte de la dirigencia está a favor de contratar a Omar De Felippe, con el objetivo de que dirija al equipo hasta diciembre y luego evaluar el proyecto deportivo para 2027.
De Felippe tiene una conexión especial con Independiente, ya que fue el entrenador que guió al equipo durante la temporada 2013/14 en la Primera Nacional y lo llevó de regreso a la Primera División.
Por otro lado, otro sector de la dirigencia respalda el nombre de Rubén Darío Insúa, quien también está siendo considerado en las primeras conversaciones para definir al nuevo director técnico.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Gustavo Quinteros?
El entrenador fue despedido por la dirigencia de Independiente tras la derrota 4-0 ante Atlético Tucumán.
¿Quién asumirá como interino?
Hugo Tocalli se encargará de la práctica del equipo mientras se busca un nuevo entrenador.
¿Por qué fue despedido?
La decisión se tomó después de la eliminación en la Copa Argentina y por diferencias con la dirigencia sobre el mercado de pases.
¿Quiénes son los posibles reemplazos?
Omar De Felippe y Rubén Darío Insua están siendo considerados para asumir la dirección técnica.
¿Qué vínculo tiene De Felippe con el club?
De Felippe dirigió a Independiente en su regreso a la Primera División en 2014.
[Fuente: Noticias Argentinas]