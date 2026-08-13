Manchester City busca fichar a Enzo Fernández: el Chelsea impone condiciones

Buenos Aires, 13 agosto (NA) -- El Manchester City ha intensificado su interés en fichar a Enzo Fernández y está preparando una oferta formal para el Chelsea.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el equipo de Manchester busca elevar su propuesta para incorporar al jugador argentino, ya que esta es una solicitud de su nuevo entrenador, Enzo Maresca.

El club londinense ha comunicado que solicita 120 millones de libras por su transferencia y ha fijado como plazo las 17 horas de Inglaterra del viernes 14 de agosto para recibir una oferta, con el objetivo de definir el futuro del jugador antes del inicio de la nueva temporada.

Así, la postura del Chelsea queda clara: si no llega una propuesta oficial que cumpla con esa valoración antes de la fecha establecida, Enzo permanecerá en el Chelsea durante la temporada 2026/27. El mediocampista tiene un contrato vigente que se extiende hasta 2032.

El interés del Manchester City también está relacionado con la situación de Rodri, quien está siendo seguido por el Barcelona y podría dejar el club inglés en este mercado de pases. El equipo británico ya ha rechazado dos ofertas del club catalán y considera a Fernández como una de sus principales opciones en caso de que se concrete la salida del español.

Enzo Fernández llegó al Chelsea en enero de 2023 procedente del Benfica en una operación récord que rondó los 107 millones de libras. Ahora, el club londinense busca recuperar una cifra aún mayor para permitir su salida hacia un competidor directo en la Premier League.

El argentino, de 25 años, ha registrado 19 goles y 17 asistencias en 117 partidos de Premier League con el Chelsea y sigue siendo uno de los futbolistas más valorados dentro del plantel.