Detenido por violento robo a comercio en 9 de Abril: la policía sigue tras otros cómplices
El detenido fue derivado a la Comisaría 3° de Transradio y la causa quedó en manos de la UFI N° 4 de Esteban Echeverría.
FOTO: Detenido por violento robo a comercio en 9 de Abril: la policía sigue tras otros cómplices
Buenos Aires, 13 agosto (NA) -- En el marco de varios allanamientos derivados de una investigación, agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron a un delincuente que participó en un violento robo en un comercio de 9 de Abril, junto a tres cómplices.
El hecho ocurrió el 5 de agosto, cuando el grupo irrumpió en un local de ropa deportiva en la calle Elizalde al 8600, donde redujeron de manera violenta a la propietaria y a una empleada, llevándose dinero en efectivo y mercadería antes de huir en una camioneta Peugeot Partner.
Gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro Operativo de Monitoreo (COM) del Municipio, se logró seguir el rastro del vehículo, lo que permitió identificar los puntos para llevar a cabo los allanamientos.
Durante el operativo, se logró capturar a uno de los sospechosos y se recuperó parte de la mercadería sustraída. El detenido fue trasladado a la Comisaría 3° de Transradio y la causa quedó en manos de la UFI N° 4 de Esteban Echeverría. Además, se identificó a los otros miembros de la banda y ya se emitieron las órdenes de captura correspondientes.
El Centro Operativo de Monitoreo de Esteban Echeverría cuenta con 1.768 cámaras fijas y domos de 360 grados, operando durante todo el año. Este sistema se complementa con paradas seguras, tótems de emergencia y el Anillo Digital de Seguridad, que incluye lectoras de patentes para detectar vehículos con pedidos de secuestro o denuncias de robo.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en 9 de Abril?
Un violento robo en un comercio de ropa deportiva llevó a la detención de un delincuente.
¿Cuándo sucedió el robo?
El hecho tuvo lugar el 5 de agosto.
¿Cómo se realizó la detención?
La policía llevó a cabo varios allanamientos tras rastrear el vehículo utilizado en el robo.
¿Qué pasó con el detenido?
Fue trasladado a la Comisaría 3° de Transradio y la causa está en manos de la UFI N° 4.
¿Cuántas cámaras tiene el Centro Operativo de Monitoreo?
Cuenta con 1.768 cámaras en funcionamiento durante todo el año.
[Fuente: Noticias Argentinas]