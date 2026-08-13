FOTO: Detenido por violento robo a comercio en 9 de Abril: la policía sigue tras otros cómplices

Buenos Aires, 13 agosto (NA) -- En el marco de varios allanamientos derivados de una investigación, agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron a un delincuente que participó en un violento robo en un comercio de 9 de Abril, junto a tres cómplices.

El hecho ocurrió el 5 de agosto, cuando el grupo irrumpió en un local de ropa deportiva en la calle Elizalde al 8600, donde redujeron de manera violenta a la propietaria y a una empleada, llevándose dinero en efectivo y mercadería antes de huir en una camioneta Peugeot Partner.

Gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro Operativo de Monitoreo (COM) del Municipio, se logró seguir el rastro del vehículo, lo que permitió identificar los puntos para llevar a cabo los allanamientos.

Durante el operativo, se logró capturar a uno de los sospechosos y se recuperó parte de la mercadería sustraída. El detenido fue trasladado a la Comisaría 3° de Transradio y la causa quedó en manos de la UFI N° 4 de Esteban Echeverría. Además, se identificó a los otros miembros de la banda y ya se emitieron las órdenes de captura correspondientes.

El Centro Operativo de Monitoreo de Esteban Echeverría cuenta con 1.768 cámaras fijas y domos de 360 grados, operando durante todo el año. Este sistema se complementa con paradas seguras, tótems de emergencia y el Anillo Digital de Seguridad, que incluye lectoras de patentes para detectar vehículos con pedidos de secuestro o denuncias de robo.