En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Detenido por violento robo a comercio en 9 de Abril: la policía sigue tras otros cómplices

El detenido fue derivado a la Comisaría 3° de Transradio y la causa quedó en manos de la UFI N° 4 de Esteban Echeverría.

13/08/2026 | 12:27Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Detenido por violento robo a comercio en 9 de Abril: la policía sigue tras otros cómplices

FOTO: Detenido por violento robo a comercio en 9 de Abril: la policía sigue tras otros cómplices

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 13 agosto (NA) -- En el marco de varios allanamientos derivados de una investigación, agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron a un delincuente que participó en un violento robo en un comercio de 9 de Abril, junto a tres cómplices.

El hecho ocurrió el 5 de agosto, cuando el grupo irrumpió en un local de ropa deportiva en la calle Elizalde al 8600, donde redujeron de manera violenta a la propietaria y a una empleada, llevándose dinero en efectivo y mercadería antes de huir en una camioneta Peugeot Partner.

Gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro Operativo de Monitoreo (COM) del Municipio, se logró seguir el rastro del vehículo, lo que permitió identificar los puntos para llevar a cabo los allanamientos.

Durante el operativo, se logró capturar a uno de los sospechosos y se recuperó parte de la mercadería sustraída. El detenido fue trasladado a la Comisaría 3° de Transradio y la causa quedó en manos de la UFI N° 4 de Esteban Echeverría. Además, se identificó a los otros miembros de la banda y ya se emitieron las órdenes de captura correspondientes.

El Centro Operativo de Monitoreo de Esteban Echeverría cuenta con 1.768 cámaras fijas y domos de 360 grados, operando durante todo el año. Este sistema se complementa con paradas seguras, tótems de emergencia y el Anillo Digital de Seguridad, que incluye lectoras de patentes para detectar vehículos con pedidos de secuestro o denuncias de robo.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en 9 de Abril?
Un violento robo en un comercio de ropa deportiva llevó a la detención de un delincuente.

¿Cuándo sucedió el robo?
El hecho tuvo lugar el 5 de agosto.

¿Cómo se realizó la detención?
La policía llevó a cabo varios allanamientos tras rastrear el vehículo utilizado en el robo.

¿Qué pasó con el detenido?
Fue trasladado a la Comisaría 3° de Transradio y la causa está en manos de la UFI N° 4.

¿Cuántas cámaras tiene el Centro Operativo de Monitoreo?
Cuenta con 1.768 cámaras en funcionamiento durante todo el año.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf