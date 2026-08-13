Salta: un entrenador de fútbol podría enfrentar juicio por mensajes inapropiados a alumnas menores

La Unidad Fiscal Contravencional (UFICON) de Salta ha solicitado ante el Juzgado de Garantías la elevación a juicio de un caso que involucra a un entrenador de fútbol, acusado de enviar mensajes inapropiados a dos alumnas menores de edad.

La denuncia que dio origen a la causa provino de la madre de una adolescente de 16 años, quien juega en un club de la ciudad. Esta madre afirmó que había tomado conocimiento de que el entrenador enviaba mensajes de WhatsApp a su hija, y describió el contenido y el tono de los mensajes como "inapropiados".

Además, se ha informado que la madre de otra jugadora, de 15 años, también presentó una denuncia similar contra el entrenador. En su testimonio, ella afirmó que el hombre había mantenido comunicaciones con su hija que revelaban "intenciones que excedían el vínculo deportivo" e incluso la había invitado a salir.

Durante la investigación, el Ministerio Público Fiscal de la provincia indicó que la UFICON analizó la evidencia informática y tomó declaraciones testimoniales de ambas adolescentes utilizando circuito cerrado de televisión (CCTV).

Con la información recabada, la Unidad Fiscal ha solicitado la elevación de la causa a juicio y ha requerido que se dicten medidas de restricción de acercamiento del acusado hacia las víctimas.

La acusación se basa en una presunta violación del artículo 115 de la Ley 7135/01, que sanciona con arresto o multa a quien, en espacios públicos o privados de acceso público, realice conductas o acciones verbales de connotación sexual que afecten o perturben la vida, dignidad, libertad o integridad de una persona, siempre que el hecho no constituya un delito.