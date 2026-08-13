Museo Taller Ferroviario La Emperatriz: historia y patrimonio ferroviario en Pérez

El Museo Taller Ferroviario La Emperatriz, en Pérez, es resultado de un trabajo conjunto entre la Municipalidad y el Ferroviario Club de Central Argentino. La propuesta permite recorrer parte de la historia ferroviaria de la ciudad a través de imágenes, relatos y piezas históricas que forman parte del patrimonio local.

Entre los principales atractivos se encuentran la locomotora a vapor La Emperatriz, coches de pasajeros de principios del siglo XX y un coche cine. "La comunidad tiene la oportunidad de hacer un recorrido histórico, recorrer imágenes, recorrer relatos y estar muy cerca de la locomotora", explicó Daniela Vitale, guía del museo.

FOTO: Museo Taller Ferroviario La Emperatriz

El espacio también funciona como taller de restauración y preservación. "Acá van a encontrar herramientas, van a encontrar personas trabajando", señaló Vitale, y explicó que principalmente los sábados se realizan tareas para recuperar y mantener el material ferroviario. "Acá la historia ferroviaria está viva", resumió.



FOTO: Museo Taller Ferroviario La Emperatriz

La propuesta busca recuperar el vínculo de Pérez con el ferrocarril y con la comunidad de trabajadores que se formó alrededor de esa actividad. El museo abre sábados, domingos y feriados de 14 a 18, con entrada gratuita. Para realizar la visita es necesario retirar previamente un ticket, ya que se organizan grupos acompañados por dos guías.

Informe de Fernando Carrafiello.