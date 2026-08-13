Museo Taller Ferroviario La Emperatriz: historia y patrimonio ferroviario en Pérez
El espacio reúne una locomotora a vapor, coches de pasajeros de principios del siglo XX y un coche de cine. Abre sábados, domingos y feriados de 14 a 18, con recorridos gratuitos y cupos organizados previamente.
13/08/2026 | 13:19Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Museo Taller Ferroviario La Emperatriz
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Audio. Daniela Vitale, guía del Museo Taller Ferroviario La Emperatriz.
Cadena 3 Rosario
El Museo Taller Ferroviario La Emperatriz, en Pérez, es resultado de un trabajo conjunto entre la Municipalidad y el Ferroviario Club de Central Argentino. La propuesta permite recorrer parte de la historia ferroviaria de la ciudad a través de imágenes, relatos y piezas históricas que forman parte del patrimonio local.
Entre los principales atractivos se encuentran la locomotora a vapor La Emperatriz, coches de pasajeros de principios del siglo XX y un coche cine. "La comunidad tiene la oportunidad de hacer un recorrido histórico, recorrer imágenes, recorrer relatos y estar muy cerca de la locomotora", explicó Daniela Vitale, guía del museo.
FOTO: Museo Taller Ferroviario La Emperatriz
El espacio también funciona como taller de restauración y preservación. "Acá van a encontrar herramientas, van a encontrar personas trabajando", señaló Vitale, y explicó que principalmente los sábados se realizan tareas para recuperar y mantener el material ferroviario. "Acá la historia ferroviaria está viva", resumió.
FOTO: Museo Taller Ferroviario La Emperatriz
La propuesta busca recuperar el vínculo de Pérez con el ferrocarril y con la comunidad de trabajadores que se formó alrededor de esa actividad. El museo abre sábados, domingos y feriados de 14 a 18, con entrada gratuita. Para realizar la visita es necesario retirar previamente un ticket, ya que se organizan grupos acompañados por dos guías.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué es el Museo Taller Ferroviario La Emperatriz? Es un museo en Pérez que muestra la historia ferroviaria de la ciudad a través de imágenes, relatos y piezas históricas.
¿Quiénes colaboraron en su creación? La Municipalidad y el Ferroviario Club de Central Argentino trabajaron conjuntamente para establecer el museo.
¿Cuándo se puede visitar el museo? El museo abre sábados, domingos y feriados de 14 a 18.
¿Dónde se encuentra el museo? El museo está ubicado en Pérez, Argentina.
¿Por qué es importante el museo? Busca recuperar el vínculo de Pérez con el ferrocarril y la comunidad de trabajadores que se formó alrededor de esa actividad.