WiFi común puede identificar personas con casi 100% de precisión, advierten expertos

Las redes WiFi comunes han demostrado ser capaces de identificar a las personas con una precisión cercana al 100%, según un reciente estudio del Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Esta tecnología podría transformar cualquier router en un sistema de vigilancia, utilizando señales que ya se transmiten entre dispositivos WiFi y routers.

El profesor Thorsten Strufe, del instituto mencionado, explicó que al observar la propagación de las ondas de radio, es posible crear imágenes del entorno y de las personas presentes. "Esto funciona de manera similar a una cámara normal, con la diferencia de que en este caso se utilizan ondas de radio en lugar de ondas de luz para el reconocimiento", detalló el experto en ciberseguridad.

Una de las características más inquietantes de esta tecnología es que no requiere que la persona a ser identificada lleve consigo un dispositivo conectado. De hecho, el sistema puede operar incluso si el dispositivo personal está apagado, ya que se basa en la actividad de otros dispositivos WiFi en las cercanías.

Riesgos de privacidad

Los investigadores advirtieron sobre los riesgos de privacidad que implica esta tecnología, dado que las redes WiFi son omnipresentes en hogares, oficinas y espacios públicos. Julian Todt, también del KIT, señaló que esta tecnología convierte cada router en un potencial medio de vigilancia. "Si pasas regularmente por un café que opera una red WiFi, podrías ser identificado sin darte cuenta y reconocido más tarde por autoridades públicas o empresas", advirtió.

Si bien existen métodos más simples para que las agencias de inteligencia o los cibercriminales monitoreen a las personas, como el acceso a sistemas de CCTV, la naturaleza invisible de las redes WiFi las convierte en una infraestructura de vigilancia casi completa. A diferencia de las cámaras de seguridad visibles, las redes inalámbricas normalmente no alertan a las personas sobre la posibilidad de ser reconocidas a través de sus señales.

Sin necesidad de hardware especial

A diferencia de enfoques anteriores que requerían equipos especializados, la nueva técnica se basa en dispositivos WiFi estándar. Los investigadores utilizaron información de retroalimentación de formación de haces (BFI) que es transmitida sin cifrado, lo que significa que cualquier persona en el rango puede potencialmente leerla. Al analizar esta información, el sistema puede generar imágenes de las personas desde múltiples ángulos y determinar su identidad.

En pruebas con 197 participantes, el sistema logró identificar a las personas con casi un 100% de precisión, sin importar la perspectiva de visualización o cómo caminaban. Strufe enfatizó que, aunque esta tecnología es poderosa, conlleva riesgos para los derechos fundamentales, especialmente la privacidad. Los investigadores están particularmente preocupados por el uso de esta tecnología en países autoritarios, donde podría ser utilizada para monitorear a manifestantes u otros grupos sin la infraestructura de vigilancia obvia asociada a las cámaras convencionales.

Por esta razón, los investigadores instaron a que se incorporen medidas de protección y salvaguardias de privacidad en el próximo estándar WiFi IEEE 802.11bf, para prevenir que estas capacidades sean explotadas a gran escala.