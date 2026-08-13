Un tren de pasajeros descarrila y vuelca en el sur de Inglaterra

LONDRES — Paramédicos y bomberos acudieron el jueves a reportes de que un tren de pasajeros descarriló en el sur de Inglaterra y volcó de costado.

Imágenes compartidas en redes sociales mostraban al menos dos vagones de lado y a trabajadores de emergencias junto a otros individuos sobre el tren volcado.

"Estoy profundamente preocupada por los reportes de un descarrilamiento que involucra a un tren de Southern", publicó en X la secretaria de Transporte, Heidi Alexander. "Agradecida con los servicios de emergencia que están en el lugar apoyando a los afectados".

El Servicio de Bomberos y Rescate de East Sussex informó que fue llamado por un incidente cerca de la estación de tren de Lewes y que también se alertó a otros equipos de primera respuesta.

Hasta el momento no hay reportes de heridos.