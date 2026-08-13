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Un tren de pasajeros descarrila y vuelca en el sur de Inglaterra

Un tren de pasajeros descarrila y vuelca en el sur de Inglaterra, generando la rápida respuesta de los servicios de emergencia. Hasta el momento, no se reportan heridos en el incidente.

13/08/2026 | 13:48Redacción Cadena 3

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LONDRES — Paramédicos y bomberos acudieron el jueves a reportes de que un tren de pasajeros descarriló en el sur de Inglaterra y volcó de costado.

Imágenes compartidas en redes sociales mostraban al menos dos vagones de lado y a trabajadores de emergencias junto a otros individuos sobre el tren volcado.

"Estoy profundamente preocupada por los reportes de un descarrilamiento que involucra a un tren de Southern", publicó en X la secretaria de Transporte, Heidi Alexander. "Agradecida con los servicios de emergencia que están en el lugar apoyando a los afectados".

El Servicio de Bomberos y Rescate de East Sussex informó que fue llamado por un incidente cerca de la estación de tren de Lewes y que también se alertó a otros equipos de primera respuesta.

Hasta el momento no hay reportes de heridos.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Un tren de pasajeros descarriló y volcó en el sur de Inglaterra.

¿Quién está involucrado?
Los servicios de emergencia, incluyendo paramédicos y bomberos, están en el lugar.

¿Cuándo sucedió?
El incidente ocurrió el jueves.

¿Dónde tuvo lugar?
Cerca de la estación de tren de Lewes, en el sur de Inglaterra.

¿Hay heridos?
Hasta ahora no se han reportado heridos.

[Fuente: AP]

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