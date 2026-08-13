¿Nació una mini-OTAN musulmana?

Por Marcos Calligaris

El viernes 7 de agosto, en el Palacio Al-Safa de La Meca, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif firmaron el Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca. El texto establece que cualquier ataque armado contra uno de los tres países será considerado un ataque contra todos y declara como objetivo reforzar la dissuación colectiva, según el comunicado oficial saudí.

La fórmula remite inevitablemente a la OTAN. Su artículo 5 establece que un ataque armado contra un aliado será considerado un ataque contra todos. La comparación no es invento periodístico: el canciller turco Hakan Fidan dijo que el nuevo pacto es, "técnicamente", equivalente a esa cláusula.

¿Nació entonces realmente una mini-OTAN musulmana?

La comparación es útil, aunque incompleta. El acuerdo ya contiene la pieza central de una alianza militar: el compromiso de defensa colectiva. Turquía anunció además mecanismos de coordinación entre cancilleres, ministros de Defensa y jefes militares; ejercicios conjuntos por tierra, mar, aire y ciberespacio; y cooperación en drones, guerra electrónica, inteligencia artificial, producción militar y transferencia tecnológica. También habrá un comité ministerial y una secretaría en Arabia Saudita.

Hay, por lo tanto, bastante más que una declaración diplomática. Los tres países tampoco parten de cero: Arabia Saudita y Pakistán mantienen una cooperación militar de décadas y, durante la guerra con Irán, Islamabad desplegó este año miles de soldados, cazas JF-17, drones y sistemas de defensa aérea en territorio saudí.

Pero la mini-OTAN todavía tiene algunos grises. El comunicado de La Meca no precisa, por ejemplo, qué respuesta deberá dar cada socio ante una agresión, qué fuerzas deberá aportar ni qué procedimiento activará la ayuda militar. La OTAN, en cambio, posee estructuras de mando y planificación desarrolladas durante más de siete décadas. Incluso el artículo 5 establece que cada aliado asistirá al atacado mediante las acciones que considere necesarias, incluido el uso de la fuerza.

La primera respuesta es, entonces, matizada: existe una alianza militar real en construcción, pero todavía no un equivalente operativo de la OTAN.

La segunda pregunta que podríamos hacernos es contra quién se construye esta alianza.

Irán es imposible de ignorar. La firma se produce después de meses de guerra y de ataques iraníes o de fuerzas alineadas con Teherán contra países e infraestructura del Golfo. Apenas dos días después del acuerdo, los hutíes de Yemen atacaron con drones la refinería de Saudi Aramco en Jizán, cerca de la frontera yemení. El hecho dejó al descubierto una de las incógnitas del pacto: qué clase de ataque obligaría a Turquía y Pakistán a actuar.

Presentar la alianza simplemente como un bloque sunita contra Irán sería, sin embargo, excesivo. Los firmantes aseguran que no está dirigida contra ningún país y Teherán evitó, por el momento, condenarla. El portavoz de la Cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, afirmó incluso que el acuerdo podía expresar una mayor autonomía regional en materia de seguridad frente a la dependencia de potencias extranjeras.

Precisamente en ese punto aparece la cuestión más profunda: Estados Unidos.

Durante décadas, Washington fue el gran garante externo de seguridad de sus aliados en Medio Oriente. Sigue siendo una potencia militar central en la región y Turquía continúa dentro de la OTAN. Pero la nueva alianza deja al descubierto una búsqueda de seguros adicionales. En una nota de Andrew England, John Paul Rathbone y Humza Jilani publicada por el Financial Times, el analista saudí Ali Shihabi sostiene que el acuerdo refleja la percepción de que la capacidad disuasoria de Estados Unidos en la región se ha debilitado la vinculó con el debilitamiento de la confianza regional en la disuasión estadounidense, mientras que el Timour Azhari corresponsal jefe de Reuters en Arabia Saudita, describió el pacto como parte de la estrategia saudí para construir alianzas defensivas propias sin quedar arrastrada a una guerra abierta.

La tercera pregunta que podría plantearse es qué aporta cada socio.

Arabia Saudita suma capacidad financiera y posición estratégica: gastó unos 83.200 millones de dólares en defensa en 2025, el octavo mayor presupuesto militar del mundo, según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI). Turquía aporta su industria de defensa, sus capacidades en drones y su experiencia dentro de la OTAN. Pakistán suma al combo unas Fuerzas Armadas que ya operan en territorio saudí y un factor incomparable: es una potencia nuclear con unas 170 ojivas estimadas por el mismo instituto.

Eso no convierte automáticamente a Arabia Saudita y Turquía en protegidos por un "paraguas nuclear" pakistaní. El acuerdo no lo establece públicamente. Pero la presencia de una potencia nuclear dentro del pacto modifica inevitablemente los cálculos de cualquier adversario.

Y el proyecto podría crecer. Erdogan quiere ampliar el mecanismo y Turquía ya mencionó a Egipto como posible integrante.

La mini-OTAN de La Meca todavía está lejos de ser una OTAN. Carece, al menos públicamente, de su grado de integración militar, reglas operativas y garantías desarrolladas durante décadas. Pero reúne algo que hasta hace pocos días no existía: una cláusula de defensa colectiva entre tres potencias regionales que combinan dinero, industria militar, fuerzas armadas y capacidad nuclear.

Su creación habla tanto del temor a Irán como de una transformación más amplia. Arabia Saudita, Turquía y Pakistán empiezan a construir una seguridad regional con más recursos propios y menor dependencia exclusiva de Washington.

Queda sin respuesta, por el momento, hasta dónde están dispuestos a cumplir, con soldados y armas, lo que acaban de firmar en La Meca.