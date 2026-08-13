El embajador de EE.UU. pidió excluir a Huawei de proyectos estratégicos en Argentina

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, pidió a las empresas locales que excluyan a Huawei de proyectos estratégicos y advirtió sobre los riesgos que, según planteó, implica el uso de tecnología china en sectores como energía y minería.

Durante su participación en el AmCham Energy Forum, realizado en Buenos Aires, el diplomático sostuvo que la protección de datos y la seguridad tecnológica son condiciones fundamentales para atraer inversiones extranjeras hacia Argentina.

Lamelas destacó las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei y afirmó que la reducción de la burocracia, una mayor libertad económica y el protagonismo del sector privado contribuyen a generar un escenario favorable para el ingreso de capitales y el desarrollo de nuevas tecnologías.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La advertencia sobre Huawei y China

El embajador estadounidense centró parte de su exposición en la participación de empresas chinas en infraestructura considerada estratégica.

En ese marco, cuestionó el vínculo entre Huawei y el Partido Comunista Chino y aseguró que las compañías de ese país pueden estar obligadas a facilitar información al Estado chino.

“China exige a las empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología. Todo está controlado por el Partido Comunista chino”, sostuvo Lamelas.

Según el diplomático, la utilización de este tipo de tecnología podría convertirse en un obstáculo para la llegada de inversiones extranjeras a Vaca Muerta.

Sus declaraciones se produjeron pocos días después de que la Embajada de Estados Unidos advirtiera a una distribuidora de energía de Neuquén por un contrato con Huawei.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Seguridad de los datos y nuevas inversiones

Lamelas sostuvo que las compañías internacionales que analizan invertir en Argentina buscan garantías sobre la protección de sus datos y el funcionamiento de redes confiables.

“Empresas estadounidenses y del mundo quieren entrar en Argentina, pero quieren garantías que sus datos son protegidos y están en redes de confianza”, afirmó.

El embajador también cuestionó que Huawei pueda operar en determinados mercados y puso como ejemplo a Estados Unidos, donde planteó que existen restricciones para la compra y venta de determinados equipos de la compañía china.

A su entender, la seguridad tecnológica dejó de ser exclusivamente una cuestión empresarial y pasó a formar parte de las condiciones vinculadas con la seguridad nacional.

En ese sentido, señaló que las empresas estadounidenses consideran la seguridad y la transparencia como aspectos centrales de sus operaciones y que evitan incorporar tecnología crítica de origen chino.

Estados Unidos analiza financiar una obra eléctrica

Durante el foro, Lamelas también confirmó que Estados Unidos analiza participar en el financiamiento del proyecto AMBA I, una obra de transmisión eléctrica estimada en unos 800 millones de dólares.

La iniciativa apunta a aliviar la saturación de la red eléctrica en el área de mayor demanda del país. El pliego de la licitación establece restricciones para empresas controladas por Estados, una condición que coincide con las preocupaciones de seguridad planteadas por el representante estadounidense.

“Estamos revisando AMBA I para ver si es posible ayudar con el financiamiento”, afirmó.

El eventual respaldo financiero estadounidense se enmarca en el interés por acompañar proyectos vinculados con la infraestructura energética argentina.

El desafío de Vaca Muerta y la formación de profesionales

Lamelas también se refirió al crecimiento que espera para el sector energético argentino y destacó la necesidad de contar con profesionales capacitados en tecnología, inteligencia artificial y minería.

El embajador valoró el nivel de los trabajadores argentinos, aunque consideró que la expansión prevista para los próximos años requerirá una mayor cantidad de especialistas.

“Argentina tiene profesionales extraordinarios, pero el crecimiento que viene es enorme, exige mucho más”, sostuvo.

Para Lamelas, la consolidación de las reformas económicas, la formación de talento y el establecimiento de redes tecnológicas confiables serán factores determinantes para impulsar inversiones, empleo y desarrollo en sectores estratégicos como energía y minería.