Ejecuciones en Estados Unidos: dos de tres programadas se llevan a cabo en un mismo día

El estado de Tennessee llevó a cabo el jueves la ejecución de un hombre condenado por el asesinato de una camarera de motel en 1985, marcando la segunda de tres ejecuciones programadas para el mismo día en Estados Unidos.

Previo a esta, Oklahoma ejecutó a un hombre por el homicidio de su novia en 2003. La jornada concluirá con una ejecución en Alabama, donde el condenado ha desistido de todas sus apelaciones tras ser hallado culpable de asesinar a una niña de cinco años, a quien su madre había consentido abusar sexualmente.

En total, once estados han realizado ejecuciones en lo que va de 2025. Si se completan las ejecuciones en Tennessee y Alabama, seis estados habrán ejecutado condenados en 2026.

La última vez que se llevaron a cabo tres ejecuciones en un mismo día fue el 7 de enero de 2010, cuando Luisiana, Ohio y Texas ejecutaron a reclusos. En 2018, se programaron tres ejecuciones, pero solo una se realizó debido a una suspensión otorgada a un reo en Texas y problemas con la vía intravenosa en Alabama.

En Florida, se ejecutaron dos hombres el mismo día en julio, y desde el inicio de 2025, el estado ha llevado a cabo un total de 31 ejecuciones.

El condenado en Oklahoma, Carlos Cuesta Rodriguez, de 70 años, fue ejecutado por inyección letal a las 10:13 a.m., hora central. Esta fue la tercera ejecución del año en ese estado y la vigésima bajo la administración del gobernador republicano Kevin Stitt, quien finalizará su mandato en enero tras ocho años.

Cuesta Rodriguez expresó su pesar por el asesinato de su novia, Olimpia Fisher, a quien disparó en dos ocasiones en 2003. La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma votó recientemente en contra de recomendar clemencia para él.

La ejecución de Anthony Darrell Hines en Tennessee se llevó a cabo a las 10:43 a.m. por el asesinato de Catherine Jean Jenkins. Hines había sido condenado a muerte en 1986 y sus últimas palabras fueron: "Díganle hola a mi hijo".

Hines había apelado su ejecución, argumentando que el médico encargado no estaba calificado y que su estado físico podría generar problemas con la vía intravenosa, lo que ya había sucedido en un intento anterior de ejecución en el estado.

Por su parte, Jeremy Williams se prepara para ser ejecutado en Alabama por la violación y asesinato de la pequeña Kamarie Holland en 2021. Williams, de 42 años, ha renunciado a apelar y ha solicitado que se cumpla su condena a muerte. Su caso ha sido catalogado como extremadamente perturbador por las autoridades.

La madre de Kamarie cumple una condena de 20 años por su participación en el crimen.