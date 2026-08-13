X abre su algoritmo de clasificación para que los usuarios verifiquen si fueron 'shadowbanned'

X anunció una significativa expansión de su código abierto, que incluye el algoritmo de su aplicación "Para Ti" y su motor de clasificación central. Esto permitirá a los usuarios verificar si sus cuentas o publicaciones han sido afectadas por alguno de sus sistemas de clasificación. La compañía hizo el anuncio el jueves.

El código fuente del feed "Para Ti", que es el feed predeterminado que se muestra al abrir la aplicación, está disponible en GitHub bajo la licencia Apache v2. Además, se están ampliando los esfuerzos previos para abrir partes de su código, agregando más detalles, incluyendo la configuración del modelo, los filtros y los detalles del sistema de clasificación central. Esto significa que el código ahora es aproximadamente de 10 a 15 veces más grande que antes.

El vicepresidente de producto de X, Keith Coleman, explicó en una entrevista que "se obtendrá el código central de clasificación que extrae publicaciones y las clasifica para cada usuario, ensamblando el feed. Los usuarios podrán ver los sistemas que filtran contenido potencialmente problemático o que infringe las reglas. Algunos de esos sistemas, como el clasificador y la puntuación, incluso se pueden ejecutar fuera de la empresa".

Además del repositorio, X está proporcionando herramientas que permitirán a los usuarios ver por sí mismos si y cómo los sistemas de clasificación de X han impactado sus cuentas o publicaciones. Una nueva herramienta de transparencia se lanzará en una página "Detrás de Escenas" en la configuración de la aplicación, que permitirá a los usuarios que hayan publicado 10 o más veces en el último mes descargar sus estadísticas agregadas como un archivo JSON. Este archivo mostrará si se han aplicado etiquetas a sus cuentas o publicaciones en el último mes calendario.

Los usuarios no técnicos podrán utilizar esta información introduciéndola en un modelo de lenguaje de su elección, dirigiendo a la IA al repositorio de GitHub de X y pidiendo una interpretación.

La compañía señaló que esta herramienta estará inicialmente disponible para un grupo de prueba de cuentas con al menos un año de antigüedad como piloto, antes de expandirse más ampliamente.

Antes del lanzamiento, la compañía mostró su código abierto a investigadores externos familiarizados con sistemas de recomendación, quienes pudieron hacer que la "puntuación", o el valor numérico calculado para cada publicación, funcionara fuera de X. Coleman considera que esto es un gran avance para los esfuerzos de transparencia de X.

Desde el repositorio de GitHub, los desarrolladores podrán enviar actualizaciones, conocidas como solicitudes de extracción, que los ingenieros de X considerarán para incorporar en su algoritmo. Aunque no todas las adiciones serán aceptadas, Coleman se mostró entusiasta con la idea: "Sería increíble que las personas enviaran código que mejore el algoritmo. ¿No sería genial que el algoritmo de X no solo fuera visible para el público, sino también, como, por el público?".

Sin embargo, algunos sistemas no están incluidos en este lanzamiento, como aquellos que utilizan Grok para predecir si una publicación podría violar una regla. Esto es para proteger a X de actores maliciosos que podrían usar esta información para eludir las reglas de la compañía y llenar la red de spam.

Estos cambios buscan abordar las preocupaciones continuas sobre cómo el algoritmo de X influye en la política, las elecciones, la difusión de desinformación y más.

La plataforma ha sido el hogar de figuras políticas y personas de alto perfil durante años, y ahora es propiedad de un trillonario que ayudó a que el presidente Trump fuera elegido. Pero Twitter había estado bajo ataque por su falta de transparencia antes de ser comprada por Musk. En años anteriores, los republicanos en el Congreso alegaron que la red social con sede en California se inclinaba demasiado hacia la izquierda y afirmaron que la red había "shadowbaneado" sus publicaciones, lo que significa que sus publicaciones se hicieron invisibles o indetectables sin su conocimiento. Twitter siempre negó que esto fuera el caso.

"Nuestro sueño es que cualquier persona en el público pueda evaluar cómo se distribuyen las publicaciones en la plataforma, verificar que sea un campo de juego nivelado y, si creen que no lo es, criticarlo para que podamos seguir mejorando y abordando el problema", dijo Coleman.

"Ese es el objetivo de todo esto: [el código] puede ser auditado; puede ser criticado. Vamos a escuchar y queremos hacer que el sistema sea uno que la gente aprecie y confíe, y que sienta que es justo", agregó.

Aunque X puede estar esforzándose por ser más transparente en torno a su código y otras características, como su sistema de verificación de hechos basado en la comunidad, Community Notes, ha argumentado que se ha vuelto menos transparente en general bajo Musk, después de volver a convertirse en una empresa privada. Ya no está obligada a informar a la SEC, y X no es tan abierta en otras áreas, como sus métricas de usuario, crecimiento, ingresos o solicitudes de eliminación gubernamentales, que son ahora reportadas con menos frecuencia.