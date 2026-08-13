Daza en IDEA Rosario: US$20.000 millones de reservas para "jugar a la ofensiva" y crecer al 5% anual

El secretario de Política Económica y viceministro de Economía, José Luis Daza, aseguró que el Gobierno buscará llegar a las elecciones presidenciales de 2027 con US$20.000 millones más de reservas propias que las que tenía durante el proceso electoral de 2025.

Durante su exposición en Experiencia IDEA Rosario, realizada en la Bolsa de Comercio, el funcionario sostuvo que el escenario económico con el que el oficialismo afrontará el próximo proceso electoral será sustancialmente diferente.

“Vamos a llegar con reservas nuestras, US$20.000 millones más, que es equivalente a todo lo que teníamos del swap de Estados Unidos, posiblemente más”, afirmó Daza. Según explicó, el Banco Central continuará comprando divisas y el objetivo es incorporar por lo menos otros US$10.000 millones de acá a las elecciones de 2027.

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El funcionario recordó que para 2026 el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional contemplaba compras por US$10.000 millones y aseguró que esa cifra ya fue superada. “Vamos ya en US$13.000 millones y tanto, casi US$14.000 millones de reservas”, señaló.

Dólar y elecciones

Daza puso especial énfasis en diferenciar el escenario cambiario y financiero que prevé para 2027 del atravesado durante 2025. Para el viceministro, las elecciones no provocan por sí mismas una crisis cambiaria. El problema aparece cuando el proceso electoral coincide con desequilibrios macroeconómicos y con expectativas de un cambio brusco en el rumbo económico. “Enfrentamos el 2027 en condiciones completamente diferentes”, sostuvo.

La apuesta oficial es llegar a esa instancia con mayor respaldo de reservas, equilibrio fiscal, inflación descendente, crecimiento económico y cuentas externas más fuertes. Daza estimó además que el superávit comercial podría ubicarse este año alrededor de US$25.000 millones, frente a los aproximadamente US$5.000 millones que mencionó para el año anterior, y proyectó un resultado todavía mayor para 2027.

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El crecimiento de Vaca Muerta, la minería y el agro aparece, según el diagnóstico del Gobierno, como uno de los principales factores para fortalecer estructuralmente la oferta de dólares de la economía argentina.

“Pasamos de jugar a la defensiva, vamos a empezar a poder jugar a la ofensiva”, sintetizó Daza sobre la nueva etapa que, según su visión, atraviesa el programa económico.

RIGI: “El 97% está por delante”

Daza puso especial énfasis en el volumen de inversiones que, según el Gobierno, todavía resta materializar a partir del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

“Hay US$150.000 millones de proyectos presentados al RIGI. Hay aproximadamente US$50.000 millones aprobados”, detalló. Y enseguida puso el foco en cuánto de ese proceso efectivamente se concretó hasta ahora: “¿Saben cuánto de eso se ha materializado? US$4.500 millones, el 3%. El 97% está por delante”.

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Para el viceministro, ese es uno de los datos que permiten al Gobierno proyectar una aceleración de la inversión y de la actividad en los próximos años. “Todo eso está por venir”, remarcó al describir el volumen de proyectos que todavía no comenzó a impactar plenamente sobre la economía real.

“Deberíamos crecer al 4,5% o 5% anual”

Daza también habló sobre el nivel de actividad y reconoció que la economía actualmente muestra un crecimiento cercano al 2%. “Estamos creciendo al 2%. Tenemos que crecer mucho más”, sostuvo.

El funcionario consideró que Argentina tiene condiciones estructurales para alcanzar tasas sensiblemente superiores: “Solo por convergencia deberíamos crecer al 4,5% o 5% anual, pero podemos crecer más”.

En ese sentido, vinculó el potencial del país con el nivel de capital humano y la posibilidad de recuperar años de atraso en inversión, infraestructura y tecnología. “Argentina tiene un capital humano muy superior al capital físico que tiene”, planteó.

Para Daza, justamente allí aparece una oportunidad: aumentar fuertemente la inversión para mejorar la productividad y sostener tasas de crecimiento superiores durante varios años.

Informalidad en el mercado laboral

El viceministro también se detuvo en la situación del mercado laboral y dejó una definición contundente sobre el nivel de informalidad.

FOTO: El secretario de Política Económica, José Luis Daza, en Experiencia IDEA Rosario.

“Tenemos al 45% de la población trabajando en negro”, afirmó. Daza relacionó esa situación con los costos y las regulaciones que durante años dificultaron la creación de empleo registrado. “Tenemos un sistema que penaliza la formalidad”, cuestionó al referirse al esquema tributario y laboral argentino.

También reconoció que durante el proceso de ajuste económico la informalidad funcionó como una vía de absorción de trabajadores que quedaron fuera del mercado formal.

Los dólares fuera del sistema

Sobre el final de su exposición, Daza se concentró en uno de los problemas que considera centrales para la próxima etapa: recuperar la confianza de los argentinos en el sistema financiero.

El funcionario repasó las sucesivas crisis, confiscaciones y reestructuraciones que atravesó el país para explicar por qué una enorme cantidad de dólares permanece fuera de los bancos.

Y utilizó una comparación particularmente gráfica. “La gente prefiere que la maten y le roben los dólares antes que ponerlos en el banco”, lanzó. Para Daza, esa conducta no puede analizarse solamente como una decisión financiera, sino como la consecuencia de décadas de desconfianza hacia las instituciones económicas. “Eso es lo que tenemos que cambiar”, señaló.

El objetivo, explicó, es que esos ahorros puedan regresar gradualmente al circuito formal y transformarse en depósitos, crédito e inversión.

“Vamos a empezar a jugar a la ofensiva”

Daza cerró su diagnóstico contraponiendo la situación que, según el Gobierno, recibió al asumir con el escenario que proyecta hacia adelante.

La combinación de equilibrio fiscal, acumulación de reservas, crecimiento de las exportaciones energéticas y mineras y el ingreso de inversiones permitiría cambiar la lógica defensiva que caracterizó durante años a la economía argentina. “Pasamos de jugar a la defensiva. Vamos a empezar a poder jugar a la ofensiva”, resumió.

Y volvió sobre el punto que atravesó buena parte de su exposición: los dólares disponibles para enfrentar el próximo proceso electoral. “Vamos a llegar con reservas nuestras, US$20.000 millones más, que es equivalente a todo lo que teníamos del swap de Estados Unidos, posiblemente más”.

La apuesta oficial, según Daza, es que 2027 encuentre a Argentina con más reservas, más exportaciones y buena parte de las inversiones hoy anunciadas comenzando a materializarse, un escenario con el que Economía busca reducir la histórica tensión entre elecciones, demanda de dólares y expectativas de devaluación.