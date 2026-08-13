Condenaron a 20 años de cárcel a un hombre que mató a un jubilado para robarle el auto
El hombre de 28 años, recibió la pena en un juicio abreviado por un hecho ocurrido en febrero de 2024. La víctima tenía 84 años y murió tras ser arrastrada por el vehículo durante el asalto.
13/08/2026 | 10:03Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Centro de Justicia Penal en Rosario.
Un hombre de 28 años fue condenado a 20 años de prisión efectiva por un homicidio ocurrido durante un robo en Rosario, además de otros delitos. La pena fue homologada este miércoles mediante un procedimiento abreviado por los jueces Paula Álvarez, Pablo Pinto y Valeria Pedrana.
El hecho principal ocurrió el 3 de febrero de 2024, cuando la víctima, de 84 años, intentó subir a su Ford EcoSport estacionada en mediaciones de Río de Janeiro y Mendoza. Según la acusación, el condenado forcejeó con él y su esposa, de 81 años, tomó el vehículo y arrancó mientras el hombre quedó debajo del rodado. La víctima sufrió un fuerte golpe en la cabeza contra el asfalto y murió horas después en el Heca.
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Ocurrió en febrero de 2024. El acusado irá a juicio por homicidio en ocasión de robo y lesiones leves (mientras permanece con prisión preventiva). La víctima, Miguel Majlin, tenía 84 años.
La mujer también resultó herida durante el ataque, con múltiples excoriaciones y quemaduras producto del arrastre contra el pavimento. El condenado fue responsabilizado además por el hurto de otro vehículo que, según la investigación, posteriormente fue utilizado para atacar a tiros la sede de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), ubicada en avenida Rouillón al 1900.
Por ese segundo episodio, ocurrido el 20 de enero de 2024, se le atribuyó participación en un plan destinado a generar temor público: el vehículo sustraído fue utilizado para efectuar al menos ocho disparos contra la base policial y dejar una nota amenazante. El automóvil fue incendiado días después para borrar rastros. La condena incluye homicidio en ocasión de robo, lesiones leves, hurto agravado e intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego.
Lectura rápida
¿Quién fue condenado y por qué? Un hombre de 28 años fue condenado a 20 años de prisión efectiva por homicidio durante un robo y otros delitos.
¿Cuándo ocurrió el homicidio? El homicidio ocurrió el 3 de febrero de 2024.
¿Dónde tuvo lugar el hecho? El hecho ocurrió en Rosario, en mediaciones de Río de Janeiro y Mendoza.
¿Qué sucedió con la víctima? La víctima, de 84 años, murió tras ser atropellada por su propio vehículo durante el robo.
¿Qué otros delitos se le atribuyen al condenado? Se le atribuye el hurto de otro vehículo utilizado para atacar la sede de la Tropa de Operaciones Especiales.