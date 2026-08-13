Condenaron a 20 años de cárcel a un hombre que mató a un jubilado para robarle el auto

Un hombre de 28 años fue condenado a 20 años de prisión efectiva por un homicidio ocurrido durante un robo en Rosario, además de otros delitos. La pena fue homologada este miércoles mediante un procedimiento abreviado por los jueces Paula Álvarez, Pablo Pinto y Valeria Pedrana.

El hecho principal ocurrió el 3 de febrero de 2024, cuando la víctima, de 84 años, intentó subir a su Ford EcoSport estacionada en mediaciones de Río de Janeiro y Mendoza. Según la acusación, el condenado forcejeó con él y su esposa, de 81 años, tomó el vehículo y arrancó mientras el hombre quedó debajo del rodado. La víctima sufrió un fuerte golpe en la cabeza contra el asfalto y murió horas después en el Heca.

La mujer también resultó herida durante el ataque, con múltiples excoriaciones y quemaduras producto del arrastre contra el pavimento. El condenado fue responsabilizado además por el hurto de otro vehículo que, según la investigación, posteriormente fue utilizado para atacar a tiros la sede de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), ubicada en avenida Rouillón al 1900.

Por ese segundo episodio, ocurrido el 20 de enero de 2024, se le atribuyó participación en un plan destinado a generar temor público: el vehículo sustraído fue utilizado para efectuar al menos ocho disparos contra la base policial y dejar una nota amenazante. El automóvil fue incendiado días después para borrar rastros. La condena incluye homicidio en ocasión de robo, lesiones leves, hurto agravado e intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego.