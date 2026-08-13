Rumania apaga reactor nuclear ante alarmantes niveles del Danubio

BUCAREST — Rumania ha iniciado el jueves un apagado controlado del segundo reactor de su central nuclear de Cernavoda, en medio de una severa sequía que afecta a Europa. Las altas temperaturas y la escasez de lluvias han llevado al río Danubio a niveles históricamente bajos, lo que obligó a la planta, de propiedad estatal, a detener su primer reactor a finales de julio. Esta central es responsable de aproximadamente el 20% de la generación eléctrica del país cuando opera a plena capacidad y requiere agua del río para enfriar sus dos reactores.

El operador de la planta, Nuclearelectrica, comunicó que la decisión de llevar a cabo el apagado controlado de la Unidad 2 fue motivada por la continua y significativa disminución del nivel del Danubio. En un comunicado dirigido a la Bolsa de Bucarest, se detalló que el estado actual del río no permite mantener la operación del reactor.

El Ministerio de Energía de Rumania también informó que, tras el apagado del segundo reactor, se espera que el suministro eléctrico del país sea completamente cubierto por fuentes alternativas e importaciones. Este anuncio se produjo después de que el primer ministro interino, Ilie Bolojan, declarara un estado de alerta en el sector energético para agosto.

Las autoridades rumanas han implementado medidas excepcionales para evitar el apagado del segundo reactor, incluyendo la colocación de cuatro barcazas cargadas con roca en el canal Bala del Danubio. Estas barcazas, que fueron extraídas del río mediante explosivos, están destinadas a crear una barrera submarina para redirigir el agua hacia el cauce principal del río, en dirección a la planta de Cernavoda.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, los niveles de agua del Danubio han caído por debajo de lo necesario para mantener operativo el reactor. Según Nuclearelectrica, mantener ambas unidades en un estado de apagado seguro no compromete los parámetros de seguridad nuclear, incluyendo la protección del personal, el medio ambiente y la población.

La situación en Rumania se agrava en un contexto donde las autoridades de Hungría también están implementando medidas para elevar el nivel del Danubio, con el fin de asegurar que su única central nuclear, Paks, pueda continuar operando. Esta planta se encuentra al borde de un apagado inédito en sus 44 años de historia.