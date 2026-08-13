Explosión en el puerto de Rotterdam: un fallecido y varios heridos en el incidente

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

Buenos Aires, 13 de agosto (NA) – Una persona perdió la vida y varias más resultaron lesionadas tras una explosión que se produjo este jueves por la mañana en el puerto de Rotterdam, Países Bajos, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con la emisora pública regional neerlandesa Rijnmond, la explosión se registró alrededor de las 11:30, hora local.

Se investiga la causa

Un portavoz de la Policía de Rotterdam indicó que la causa del incidente todavía está siendo investigada.

Los servicios de emergencia han intensificado su operativo de respuesta a raíz de este suceso, según lo reportado por Xinhua.

Agencia NA