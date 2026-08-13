Explosión en el puerto de Rotterdam: un fallecido y varios heridos en el incidente
Un portavoz de la Policía de Rotterdam indicó que las causas de la explosión que dejó un muerto y varios heridos están en investigación. El hecho ocurrió en la mañana del jueves.
FOTO: Puerto de Rotterdam.
Buenos Aires, 13 de agosto (NA) – Una persona perdió la vida y varias más resultaron lesionadas tras una explosión que se produjo este jueves por la mañana en el puerto de Rotterdam, Países Bajos, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.
De acuerdo con la emisora pública regional neerlandesa Rijnmond, la explosión se registró alrededor de las 11:30, hora local.
Se investiga la causa
Un portavoz de la Policía de Rotterdam indicó que la causa del incidente todavía está siendo investigada.
Los servicios de emergencia han intensificado su operativo de respuesta a raíz de este suceso, según lo reportado por Xinhua.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué sucedió?
Una explosión en el puerto de Rotterdam dejó un muerto y varios heridos.
¿Quiénes están involucrados?
La Policía de Rotterdam y los servicios de emergencia están respondiendo al incidente.
¿Cuándo ocurrió?
El hecho tuvo lugar el jueves 13 de agosto a las 11:30 hora local.
¿Dónde ocurrió?
La explosión se produjo en el puerto de Rotterdam, Países Bajos.
¿Por qué se investiga?
La causa de la explosión aún está bajo investigación por las autoridades competentes.
[Fuente: Noticias Argentinas]