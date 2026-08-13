Alejandro Awada sobre el cine argentino: "Se destruyó una industria muy pujante"

El Gobierno de Santa Fe presentará este jueves en Rosario el segundo capítulo de la miniserie Gol Gana, una producción basada en el libro homónimo del escritor Damián Andreoli. La actividad será a las 10 en el Centro Cultural Fontanarrosa y contará con la presencia del actor Alejandro Awada, protagonista del episodio, además de funcionarios provinciales y municipales, el autor y productores locales.

El nuevo capítulo se titula El hijo del Bocha y comenzará a rodarse a fines de septiembre en Rosario, con participación de actores, técnicos, realizadores y trabajadores de la industria audiovisual santafesina. La serie fue pensada con seis episodios inspirados en relatos donde el fútbol sirve como punto de partida para contar historias vinculadas con clubes, barrios, pueblos y los vínculos que forman parte de la identidad de distintas comunidades de la provincia.

En la previa de la presentación, Awada se refirió al presente de la producción audiovisual argentina y fue crítico con la situación del sector. "Lo que cambió respecto a la producción audiovisual, cinematográfica y de series está prácticamente destrozada. Se filma muy pobre en Capital, en Argentina, y prácticamente no existe la realización de miniseries", sostuvo el actor. En ese sentido, remarcó la importancia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA): "El INCAA para nuestra tarea es fundamental, es esencial. Está desfinanciado, entonces no se está realizando prácticamente nada y se destruyó una industria muy pujante, muy exitosa en el mundo".

El proyecto santafesino también está vinculado con el Plan Provincial de Lectura 2026. El libro de Andreoli, que reúne once cuentos ambientados en localidades de la provincia, fue incorporado a la iniciativa y el Ministerio de Educación distribuyó 1.800 ejemplares en escuelas. Así, Gol Gana busca combinar literatura y producción audiovisual, mientras genera trabajo para actores, técnicos y realizadores de la provincia.