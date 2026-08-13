Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este jueves 13 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Santa Fe indican un cielo cubierto con overcast clouds. La temperatura actual es de 10°, con una sensación térmica de 10°. La humedad se encuentra en un 89%, lo que genera una atmósfera bastante húmeda. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 5.66 m/s desde el sureste (160°). La presión atmosférica es de 1021 hPa.

El clima hoy jueves 13 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 11°. El cielo permanecerá nublado durante todo el día, con condiciones de viento similares a las actuales. La humedad alta podría hacer que la sensación térmica se mantenga en niveles frescos, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Santa Fe es el siguiente: el viernes 14 de agosto se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 16°, con cielo nublado. El sábado 15 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 12° y 18°, también con cielo cubierto. Para el domingo 16 de agosto, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 19°, manteniendo el cielo nublado. El lunes 17 de agosto, la mínima será de 13° y la máxima de 18°, con cielo nublado. Finalmente, el martes 18 de agosto, se espera una mínima de 10° y una máxima de 15°, continuando con el cielo cubierto.