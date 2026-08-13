IMPSA y Venezuela sellan acuerdo para recuperar 672 MW de generación hidroeléctrica

FOTO: IMPSA y Venezuela avanzan en la recuperación de 672 MW de generación hidroeléctrica.

Buenos Aires, 13 de agosto (NA) – La empresa IMPSA ha firmado en Venezuela un acuerdo definitivo para la rehabilitación y modernización de las centrales hidroeléctricas de Tocoma y Macagua. Este proyecto tiene como objetivo recuperar 672 MW de capacidad de generación en un período de 24 meses.

El acuerdo se formalizó en el Palacio de Miraflores, con la presencia de la presidenta Delcy Rodríguez y otros altos funcionarios venezolanos, según datos proporcionados por la Agencia Noticias Argentinas.

El contrato establece que, en una primera fase, se buscará recuperar 432 MW en la central de Tocoma a través de la rehabilitación de las unidades 1 y 2, mientras que en Macagua se añadirán 240 MW mediante la recuperación de las unidades 4, 5 y 6.

Como primer paso del plan, IMPSA se ha comprometido a reactivar e incorporar 160 MW al Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela en un plazo de 90 días después de la firma del contrato, a través de la puesta en marcha de las unidades 5 y 6 de Macagua.

La compañía ha indicado que esta intervención generará resultados a corto plazo y tendrá un impacto positivo en la reactivación económica, además de contribuir a un sistema eléctrico más seguro y confiable.

Por parte de IMPSA, participaron en la firma Jorge Salcedo, presidente; Juan Manuel Domínguez, vicepresidente; Pablo Magistocchi, gerente general; y Mario Croce, director de negocios. En representación de Venezuela, estuvieron presentes Rodríguez; la ministra de Finanzas, Anabel Pereira Fernández; el ministro de Energía, Rolando Alcalá; el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez; y el presidente de Corpoelec, Juan Crisóstomo Fernández.

Paralelamente a la incorporación inicial de 160 MW, IMPSA comenzará las obras civiles y electromecánicas necesarias para acelerar la rehabilitación de Tocoma.

La primera fase en esta central incluye la reactivación de las unidades 1 y 2 para recuperar 432 MW de capacidad de generación en los próximos 24 meses.

En Macagua, tras esta primera intervención, el plan prevé sumar otros 80 MW en un plazo de 12 meses a través de la rehabilitación de la unidad 4, alcanzando así un total de 240 MW recuperados.

Una vez completada esta fase inicial, el plan maestro diseñado por IMPSA y Corpoelec contempla alcanzar hasta 2.640 MW de capacidad entre ambas centrales: 2.160 MW en Tocoma y 480 MW en Macagua.

Durante su visita a Venezuela, los ejecutivos de IMPSA recorrieron las centrales de Tocoma y Macagua junto al equipo técnico de Corpoelec, para evaluar los lineamientos estratégicos y técnicos antes del inicio de las obras.

En estas reuniones se reafirmó el compromiso de acelerar los plazos y poner en marcha el plan de trabajo una vez concluida la etapa administrativa y formalizada el acta de inicio.

IMPSA fue adquirida en febrero de 2025 por el fondo de inversión estadounidense IAF y, bajo el nuevo Comité Ejecutivo liderado por Salcedo y Domínguez, ha avanzado en la reestructuración de su deuda y en la recuperación de su actividad operativa.

La empresa cuenta con más de un siglo de trayectoria, con más de 180 proyectos desarrollados y más de 50.000 MW de potencia eléctrica instalada a nivel global, además de llevar adelante proyectos de rehabilitación, modernización y provisión de equipamiento para centrales de generación en diversos mercados.