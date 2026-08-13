FOTO: El terremoto en Colombia es un déjà vu para los venezolanos; la respuesta del gobierno, no tanto

BUENOS AIRES, Argentina (AP) — Sudamérica se sacudió nuevamente con un terremoto, esta vez de magnitud 7,4 en Colombia, lo que llevó a muchas familias a inundar las redes sociales con pedidos de ayuda para encontrar a sus seres queridos bajo los escombros. Como sucedió en la tragedia anterior en Venezuela, gobiernos de diversas partes del mundo ofrecieron su apoyo.

Sin embargo, las diferencias entre la respuesta colombiana y la de Venezuela son notables. Mientras que la presidenta designada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tardó casi cuatro horas en dirigirse a la nación tras el sismo del 24 de junio, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, se pronunció apenas una hora después, anunciando la creación de un puesto de mando de emergencia para coordinar las labores de rescate.

En el caso de Venezuela, los civiles se vieron obligados a excavar entre los escombros sin ayuda gubernamental. En cambio, en Colombia, los equipos de rescate comenzaron a operar con grúas y excavadoras en pocas horas.

Mientras que Rodríguez se apoyó en rescatistas internacionales para cubrir las falencias del Estado, Colombia ha rechazado ayuda extranjera, excepto de Estados Unidos, argumentando que cuenta con los recursos necesarios y que lo que necesita son suministros humanitarios.

Este contraste ilustra las profundas diferencias en los sistemas políticos y la fortaleza institucional entre ambos países, y cómo estas diferencias pueden ser cruciales en situaciones de emergencia. "Las diferencias entre un régimen autoritario y un sistema democrático se ven claramente en la capacidad de respuesta ante emergencias", señaló Ronal Rodríguez, portavoz del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.

Un nuevo liderazgo en Colombia

De la Espriella, un abogado sin experiencia política previa, asumió la presidencia en Cali menos de 72 horas antes del terremoto. Su gestión ha sido marcada por tensiones con su predecesor, Gustavo Petro, quien inicialmente no reconoció la victoria del nuevo presidente y denunció fraude electoral.

El enfrentamiento entre ambos ha complicado el proceso de transición, dejando a instituciones clave en manos de funcionarios cuestionados. Sin embargo, a pesar de estas tensiones, la respuesta del gobierno al desastre ha demostrado la resiliencia del sistema democrático colombiano.

"Todas las instituciones han funcionado", afirmó María José Torres Macho, representante de la ONU en Colombia, destacando que la colaboración con el gobierno no se ha visto afectada por el cambio de liderazgo.

Una hora después del sismo, De la Espriella publicó un video asegurando que lideraría la atención de la emergencia. Horas más tarde, ya se encontraba coordinando la respuesta desde Bogotá y recorriendo las zonas afectadas.

A pesar de algunos cuestionamientos sobre la negativa a aceptar ayuda internacional, la rápida movilización de recursos y personal ha sido reconocida. Sin embargo, los reportes de víctimas continúan siendo inciertos, con un balance oficial de al menos 265 muertos y 500 desaparecidos, aunque cifras independientes indican que más de 4,100 personas siguen sin ser localizadas.

La respuesta en Venezuela

En contraste, Rodríguez enfrentó críticas por su tardía respuesta. Aunque su figura es reconocida por su largo tiempo en el gobierno, su autoridad fue cuestionada, especialmente tras las declaraciones de su ministro del Interior, Diosdado Cabello, que se adelantó en informar sobre los daños.

El gobierno venezolano, que ha sido acusado de subregistro de víctimas, actualiza sus cifras semanalmente. Hasta el momento, más de 6,300 muertos han sido reportados, aunque la oposición gestiona una base de datos que cifra en 29,000 a los desaparecidos.

La desconfianza hacia la respuesta oficial ha sido alimentada por años de represión política, dificultando la comunicación de información relevante para los ciudadanos. "Esto ha complicado el acceso a datos importantes para la atención de emergencias", explicó Gabriel Bastidas, periodista venezolano.

A pesar de las diferencias en la respuesta, los expertos advierten que el panorama completo tras un desastre como este puede tardar semanas en emerger. Aún así, muchos venezolanos se sorprenden por la capacidad de respuesta de Colombia, destacando cómo la información y los recursos fluyeron rápidamente hacia las zonas afectadas.

Juan Mogollon, un venezolano en Orlando, expresó su preocupación por su familia atrapada en Cali, pero se mostró aliviado al ver la rápida movilización de equipos de rescate en comparación con la situación en su país.

"Están preparados, tienen el equipo, saben qué hacer", destacó, reflejando una diferencia clara en la gestión de emergencias entre Colombia y Venezuela.