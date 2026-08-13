Independiente busca nuevo DT tras la salida de Quinteros: tres candidatos en la mira

Buenos Aires, 13 agosto (NA) -- Independiente comenzó este jueves la búsqueda del reemplazante de Gustavo Quinteros, quien fue despedido tras la derrota 4-0 frente a Atlético Tucumán y la eliminación de la Copa Argentina.

La dirigencia analiza tres alternativas para asumir el primer equipo: Omar De Felippe, Rubén Darío Insua y Ricardo Gareca, mientras que Hugo Tocalli se encuentra temporalmente a cargo del plantel.

El nombre que mayor consenso reúne actualmente dentro de la Comisión Directiva es el de De Felippe, un entrenador que conoce profundamente el club y que goza de una valoración positiva en diversos sectores de la conducción.

De Felippe vivió uno de los momentos más importantes en la historia reciente de Independiente cuando tomó las riendas del equipo en la Primera Nacional y logró llevarlo de regreso a la máxima categoría en 2014.

En la actualidad, se encuentra sin club tras finalizar su último ciclo en Central Córdoba de Santiago del Estero y se presenta como la opción más fuerte en las primeras horas después de la salida de Quinteros.

No obstante, no hay consenso total: otro sector de la dirigencia busca avanzar con Rubén Darío Insua, quien quedó libre recientemente tras finalizar su etapa en Barracas Central.

El "Gallego" también mantiene un vínculo con Independiente por su pasado como futbolista, ya que formó parte del plantel que ganó el campeonato argentino en la temporada 1988/89, y su perfil ha comenzado a ser considerado por algunos dirigentes para intentar ordenar rápidamente al equipo.

A estos dos nombres se sumó en las últimas horas una opción de mayor impacto: Ricardo Gareca ha comenzado a sonar como posible candidato para asumir el cargo.

El "Tigre" está disponible y cuenta con una extensa trayectoria tanto en clubes como en selecciones, aunque por el momento su nombre aparece en una instancia más preliminar en comparación con De Felippe e Insúa.

Aún no hay una definición ni un acuerdo cerrado con ninguno de los tres entrenadores, pero la intención de la dirigencia es acelerar las conversaciones para minimizar el tiempo de interinato.

Mientras tanto, Hugo Tocalli se mantiene al frente del plantel de manera provisional y será quien conduzca los trabajos hasta que Independiente decida quién será el sucesor definitivo de Quinteros.