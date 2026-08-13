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Boca y Vélez se medirán en el Kempes por octavos de final de la Copa Argentina

El partido se disputará el miércoles 2 de septiembre a las 21.15 en el coliseo cordobés. Transmitirá Cadena 3.

13/08/2026 | 13:26Redacción Cadena 3

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Boca y Vélez se enfrentarán por los octavos de final de la Copa Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes, según confirmó este jueves la organización.

El encuentro se disputará el miércoles 2 de septiembre, desde las 21.15, en el coliseo cordobés.

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El partido marcará el cruce entre dos de los equipos que buscarán avanzar a los cuartos de final del certamen federal.

La Copa Argentina tendrá así uno de sus cruces más destacados en Córdoba, con Boca y Vélez frente a frente por un lugar entre los ocho mejores del torneo.

El encuentro será transmitido por Cadena 3 Argentina.

Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentarán?
Boca y Vélez se enfrentarán en los octavos de final de la Copa Argentina.

¿Cuándo se llevará a cabo el partido?
El encuentro se disputará el miércoles 2 de septiembre a las 21.15.

¿Dónde se jugará el partido?
El partido se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba.

¿Cuál es la importancia del partido?
Es un cruce importante porque ambos equipos buscan avanzar a los cuartos de final del certamen.

¿Cómo se podrá ver el encuentro?
El partido será transmitido por Cadena 3 Argentina.

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