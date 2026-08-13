Boca y Vélez se medirán en el Kempes por octavos de final de la Copa Argentina

FOTO: "El Xeneize" y "El Fortín", un duelo de alto voltaje.

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Boca y Vélez se enfrentarán por los octavos de final de la Copa Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes, según confirmó este jueves la organización.

El encuentro se disputará el miércoles 2 de septiembre, desde las 21.15, en el coliseo cordobés.

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El partido marcará el cruce entre dos de los equipos que buscarán avanzar a los cuartos de final del certamen federal.

La Copa Argentina tendrá así uno de sus cruces más destacados en Córdoba, con Boca y Vélez frente a frente por un lugar entre los ocho mejores del torneo.

El encuentro será transmitido por Cadena 3 Argentina.