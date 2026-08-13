Lucas Carrizo ya se entrenó con Newell's y espera la firma para ser oficializado

Lucas Carrizo ya comenzó su etapa como jugador de Newell's. El defensor de 29 años se entrenó este jueves junto al plantel rojinegro bajo las órdenes de Frank Kudelka, quien lo conoce de su anterior paso como entrenador de Huracán. El futbolista llegó a Rosario para completar los últimos pasos de la operación y, por la tarde, firmará su contrato antes de ser anunciado oficialmente por la institución.

La llegada de Carrizo se produce después de que perdiera forzar la negociación por Agustín García Basso. El marcador central zurdo es el elegido por Kudelka para reforzar la defensa y además tiene la posibilidad de desempeñarse como lateral izquierdo, una característica que amplió su atractivo para el cuerpo técnico.

La operación acordada entre Newell's y Huracán contempla el pago de US$600 millones por el 50% de los derechos económicos del defensor. Además, el acuerdo establece una obligación de compra del porcentaje restante en caso de que Carrizo alcance determinados objetivos establecidos en el vínculo.

Carrizo llega con ritmo de competencia y continuidad en Huracán. De hecho, fue titular en el último clásico frente a San Lorenzo, disputado en el Nuevo Gasómetro, donde el Globo se impuso 1-0. El tucumano disputó los 90 minutos como zaguero zurdo y recibió una tarjeta amarilla.

Con su incorporación encaminada, Kudelka suma una alternativa para una defensa que buscaba reforzar. El entrenador ya tuvo a Carrizo bajo sus órdenes en Huracán y conoce sus características, tanto para desempeñarse como marcador central como para ocupar el sector izquierdo de la última línea.

Ahora resta completar el paso formal: Carrizo firmará su contrato durante la tarde y luego Newell's oficializará su incorporación. De esta manera, el defensor se convertirá en uno de los refuerzos del plantel rojinegro para afrontar lo que resta de la temporada.

La intención del cuerpo técnico es que pueda integrarse rápidamente a la dinámica del equipo y quedar a disposición para los próximos compromisos. Su llegada representa, además, una nueva apuesta de Kudelka por un futbolista que ya conoce su metodología de trabajo.