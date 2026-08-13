En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Vialidad Nacional termina la reparación del puente sobre el río Carcarañá

El organismo horneó la repavimentación del puente y sus accesorios y prevé realizar entre hoy y mañana la demarcación horizontal. Por ahora, el paso continúa cerrado y la alternativa es la Autopista RN 9.

13/08/2026 | 14:01Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Vialidad Nacional supervisa los trabajos finales para rehabilitar el puente de la Ruta Nacional 1V09

FOTO: Vialidad Nacional supervisa los trabajos finales para rehabilitar el puente de la Ruta Nacional 1V09

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Vialidad Nacional supervisa los trabajos finales para rehabilitar el puente de la Ruta Nacional 1V09 sobre el río Carcarañá, en el tramo de la ex Ruta Nacional 9 que conecta las localidades de Carcarañá y Correa. La finalización de las tareas permitirá restablecer la circulación en el sector.

FOTO: Vialidad Nacional supervisa los trabajos finales para rehabilitar el puente de la Ruta Nacional 1V09

Ayer se horneó la repavimentación del puente y sus accesorios, mientras que previamente se habían realizado trabajos de protección de los taludes en ambas orillas, además de la colocación de barandas metálicas de contención y la cartelería correspondiente.

FOTO: Vialidad Nacional supervisa los trabajos finales para rehabilitar el puente de la Ruta Nacional 1V09

Entre hoy y mañana, si las condiciones climáticas lo permiten, Vialidad Nacional realizará la demarcación horizontal, con el pintado del eje del puente. Una vez terminada esta intervención, el organismo prevé rehabilitar el tránsito bajo condiciones mínimas de seguridad vial.

Por el momento, continúa la restricción total de paso en el puente de la ex RN 9. Como alternativa, los conductores deben utilizar la Autopista RN 9. En el lugar colaboran con el control del cierre la Municipalidad de Carcarañá y Gendarmería Nacional.

Lectura rápida

¿Qué se está rehabilitando? Se está rehabilitando el puente de la Ruta Nacional 1V09 sobre el río Carcarañá.

¿Quién supervisa los trabajos? Los trabajos son supervisados por Vialidad Nacional.

¿Cuándo se realizaron los trabajos de repavimentación? La repavimentación del puente y sus accesorios se horneó ayer.

¿Dónde se encuentra el puente en rehabilitación? El puente se ubica en el tramo de la ex Ruta Nacional 9 que conecta Carcarañá y Correa.

¿Por qué hay restricción de paso? Hay restricción total de paso en el puente de la ex RN 9 mientras se realizan los trabajos de rehabilitación.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf