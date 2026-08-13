Vialidad Nacional termina la reparación del puente sobre el río Carcarañá

FOTO: Vialidad Nacional supervisa los trabajos finales para rehabilitar el puente de la Ruta Nacional 1V09

Vialidad Nacional supervisa los trabajos finales para rehabilitar el puente de la Ruta Nacional 1V09 sobre el río Carcarañá, en el tramo de la ex Ruta Nacional 9 que conecta las localidades de Carcarañá y Correa. La finalización de las tareas permitirá restablecer la circulación en el sector.

FOTO: Vialidad Nacional supervisa los trabajos finales para rehabilitar el puente de la Ruta Nacional 1V09

Ayer se horneó la repavimentación del puente y sus accesorios, mientras que previamente se habían realizado trabajos de protección de los taludes en ambas orillas, además de la colocación de barandas metálicas de contención y la cartelería correspondiente.

FOTO: Vialidad Nacional supervisa los trabajos finales para rehabilitar el puente de la Ruta Nacional 1V09

Entre hoy y mañana, si las condiciones climáticas lo permiten, Vialidad Nacional realizará la demarcación horizontal, con el pintado del eje del puente. Una vez terminada esta intervención, el organismo prevé rehabilitar el tránsito bajo condiciones mínimas de seguridad vial.

Por el momento, continúa la restricción total de paso en el puente de la ex RN 9. Como alternativa, los conductores deben utilizar la Autopista RN 9. En el lugar colaboran con el control del cierre la Municipalidad de Carcarañá y Gendarmería Nacional.