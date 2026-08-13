Vialidad Nacional termina la reparación del puente sobre el río Carcarañá
El organismo horneó la repavimentación del puente y sus accesorios y prevé realizar entre hoy y mañana la demarcación horizontal. Por ahora, el paso continúa cerrado y la alternativa es la Autopista RN 9.
13/08/2026 | 14:01Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Vialidad Nacional supervisa los trabajos finales para rehabilitar el puente de la Ruta Nacional 1V09
Vialidad Nacional supervisa los trabajos finales para rehabilitar el puente de la Ruta Nacional 1V09 sobre el río Carcarañá, en el tramo de la ex Ruta Nacional 9 que conecta las localidades de Carcarañá y Correa. La finalización de las tareas permitirá restablecer la circulación en el sector.
FOTO: Vialidad Nacional supervisa los trabajos finales para rehabilitar el puente de la Ruta Nacional 1V09
Ayer se horneó la repavimentación del puente y sus accesorios, mientras que previamente se habían realizado trabajos de protección de los taludes en ambas orillas, además de la colocación de barandas metálicas de contención y la cartelería correspondiente.
FOTO: Vialidad Nacional supervisa los trabajos finales para rehabilitar el puente de la Ruta Nacional 1V09
Entre hoy y mañana, si las condiciones climáticas lo permiten, Vialidad Nacional realizará la demarcación horizontal, con el pintado del eje del puente. Una vez terminada esta intervención, el organismo prevé rehabilitar el tránsito bajo condiciones mínimas de seguridad vial.
Por el momento, continúa la restricción total de paso en el puente de la ex RN 9. Como alternativa, los conductores deben utilizar la Autopista RN 9. En el lugar colaboran con el control del cierre la Municipalidad de Carcarañá y Gendarmería Nacional.
Lectura rápida
¿Qué se está rehabilitando? Se está rehabilitando el puente de la Ruta Nacional 1V09 sobre el río Carcarañá.
¿Quién supervisa los trabajos? Los trabajos son supervisados por Vialidad Nacional.
¿Cuándo se realizaron los trabajos de repavimentación? La repavimentación del puente y sus accesorios se horneó ayer.
¿Dónde se encuentra el puente en rehabilitación? El puente se ubica en el tramo de la ex Ruta Nacional 9 que conecta Carcarañá y Correa.
¿Por qué hay restricción de paso? Hay restricción total de paso en el puente de la ex RN 9 mientras se realizan los trabajos de rehabilitación.