Buenos Aires, 13 de agosto (NA) – Un miembro del Ministerio de Defensa de Rusia perdió la vida en una explosión en Sebastopol, según lo reportó Mikhail Razvozhayev, gobernador de la localidad, en declaraciones recogidas por la Agencia Noticias Argentinas.

Las autoridades detuvieron a una joven en el sitio del suceso, a quien se le acusa de haber ejecutado el ataque bajo órdenes de los servicios de inteligencia de Ucrania, según lo indicado por Razvozhayev.

En Moscú se ha iniciado una investigación sobre el incidente, tal como lo informaron medios locales, incluyendo la agencia de noticias Xinhua.

Militar ruso elimina a francotirador ucraniano

Por otro lado, el comandante de un pelotón de francotiradores de las fuerzas rusas, conocido con el apodo de ‘Popáy’, logró dar caza a un francotirador ucraniano que estaba obstaculizando el avance de las tropas rusas. Este seguimiento se extendió por tres días, según lo reportado por la cadena de televisión Zvezda.

Durante este tiempo, ‘Popáy’ se posicionó a aproximadamente un kilómetro del objetivo, aguardando el momento propicio para actuar, según detalló el medio Actualidad RT.

"Me vio. Disparó dos veces, pero falló. Entonces, empecé a disparar contra su posición. El tiro dio en el blanco, el francotirador fue eliminado. Estaba causando muchos problemas al disparar contra el paso y el barranco abierto", relató el militar.

Gracias a la acción de ‘Popáy’, las tropas de asalto pudieron avanzar y consolidarse en sus posiciones.

Intercambio de cuerpos entre Rusia y Ucrania

Finalmente, se conoció que Rusia y Ucrania han realizado un nuevo intercambio de cuerpos de soldados. Este es el segundo intercambio en menos de un mes, siendo el anterior en julio.

Agencia NA