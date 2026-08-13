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Explosión en fábrica de municiones cerca de Roma, sin heridos reportados

Una explosión en una fábrica de municiones en Colleferro, cerca de Roma, no dejó heridos. Las autoridades locales informaron que el incendio precedió al incidente en la planta de KNDS Ammo Italy.

13/08/2026 | 13:19Redacción Cadena 3

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ROMA — Una explosión tuvo lugar en una fábrica de municiones en las cercanías de Roma el jueves, según informaron las autoridades locales. Afortunadamente, no se registraron heridos en el incidente.

El estallido ocurrió en la localidad de Colleferro tras un incendio en la antigua instalación de Simmel Difesa, que actualmente pertenece a KNDS Ammo Italy, una empresa dedicada a la producción de municiones y otros productos relacionados con la defensa. Esta información fue proporcionada por Francesco Rocca, presidente de la región del Lacio.

"La prioridad absoluta en este momento es garantizar la seguridad de las personas y permitir que todo el personal involucrado en la respuesta de emergencia opere en las mejores condiciones posibles", declaró Rocca en un comunicado.

Los primeros reportes de medios locales indicaron que todos los trabajadores de la planta se encontraban a salvo y que la explosión podría haber tenido su origen en el departamento de prensado de pólvora de la instalación.

Equipos de emergencia, que incluyen bomberos y policías, llegaron al lugar mientras el incendio continuaba ardiendo. Los residentes de la zona señalaron haber escuchado una fuerte explosión que resonó en toda el área.

Lectura rápida

¿Qué sucedió?
Una explosión ocurrió en una fábrica de municiones cerca de Roma.

¿Quién está involucrado?
Las autoridades locales y el presidente de la región del Lacio, Francesco Rocca.

¿Cuándo ocurrió?
El incidente tuvo lugar el jueves, 13 de agosto de 2026.

¿Dónde se produjo?
En la localidad de Colleferro, cerca de Roma.

¿Cómo se originó la explosión?
Se cree que la explosión se originó en el departamento de prensado de pólvora de la planta.

[Fuente: AP]

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