Explosión en fábrica de municiones cerca de Roma, sin heridos reportados

ROMA — Una explosión tuvo lugar en una fábrica de municiones en las cercanías de Roma el jueves, según informaron las autoridades locales. Afortunadamente, no se registraron heridos en el incidente.

El estallido ocurrió en la localidad de Colleferro tras un incendio en la antigua instalación de Simmel Difesa, que actualmente pertenece a KNDS Ammo Italy, una empresa dedicada a la producción de municiones y otros productos relacionados con la defensa. Esta información fue proporcionada por Francesco Rocca, presidente de la región del Lacio.

"La prioridad absoluta en este momento es garantizar la seguridad de las personas y permitir que todo el personal involucrado en la respuesta de emergencia opere en las mejores condiciones posibles", declaró Rocca en un comunicado.

Los primeros reportes de medios locales indicaron que todos los trabajadores de la planta se encontraban a salvo y que la explosión podría haber tenido su origen en el departamento de prensado de pólvora de la instalación.

Equipos de emergencia, que incluyen bomberos y policías, llegaron al lugar mientras el incendio continuaba ardiendo. Los residentes de la zona señalaron haber escuchado una fuerte explosión que resonó en toda el área.