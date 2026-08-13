Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este jueves 13 de agosto

Este jueves 13 de agosto, el clima en Rosario se caracteriza por un cielo cubierto con nubes que dominan el panorama. La temperatura actual es de 9°, con una sensación térmica de 8°. La humedad se encuentra en un 72%, lo que contribuye a una sensación de frescura en la ciudad. El viento sopla a 4 m/s desde el sur, permitiendo una visibilidad de 10,000 metros y una presión atmosférica de 1025 hPa.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 8° y una máxima de 11°. Las condiciones de nubes persistirán a lo largo de la jornada, lo que sugiere que no habrá lluvias significativas. La combinación de la humedad y la temperatura puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

El pronóstico extendido para los próximos días muestra un leve aumento en las temperaturas. Para el viernes 14 de agosto, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 16°, con cielo también nublado. El sábado 15 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 11° y 15°, manteniendo el cielo cubierto. El domingo 16 de agosto, se prevé un cambio en las condiciones, con una mínima de 13° y una máxima de 19°, y la posibilidad de algunas nubes dispersas.

Finalmente, el lunes 17 de agosto, se espera un clima similar al del fin de semana, con temperaturas que irán de 10° a 18°, y un cielo mayormente nublado. Para el martes 18 de agosto, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 15°, con condiciones de cielo cubierto. Es importante estar atentos a los cambios en el clima, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.