Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy jueves 13 de agosto.
El sorteo número 5440 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el jueves 13 de agosto a las 12:00, con el número a la cabeza 9031, que se interpreta como A primera (La Luz).
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 5440 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el jueves 13 de agosto a las 12:00. El número a la cabeza fue 9031, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Luz).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9031
2° 6044
3° 8853
4° 6663
5° 8573
6° 9912
7° 2754
8° 7316
9° 1728
10° 4466
11° 3285
12° 1868
13° 1884
14° 4792
15° 4493
16° 5441
17° 4676
18° 3143
19° 6678
20° 5876
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5440 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 13 de agosto a las 12:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 9031.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (La Luz).
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 9031, 2° 6044, 3° 8853, 4° 6663, 5° 8573.