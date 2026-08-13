Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy jueves 13 de agosto.

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El número de sorteo 5440 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el jueves 13 de agosto a las 12:00. El número a la cabeza fue 9031, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Luz).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9031

2° 6044

3° 8853

4° 6663

5° 8573

6° 9912

7° 2754

8° 7316

9° 1728

10° 4466

11° 3285

12° 1868

13° 1884

14° 4792

15° 4493

16° 5441

17° 4676

18° 3143

19° 6678

20° 5876