Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este jueves 13 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo es de cielo despejado, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 14°, con una humedad del 53%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el este, y la presión atmosférica se sitúa en 1018 hPa.

El clima hoy jueves 13 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 3° y una máxima de 16°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con cielo despejado y sin probabilidades de lluvia. La humedad y el viento se mantendrán en niveles moderados, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la ciudad.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Salta se presentará de la siguiente manera: el viernes 14 de agosto, se espera una mínima de 1° y una máxima de 18°, con cielo despejado. Para el sábado 15 de agosto, la mínima será de 7° y la máxima alcanzará los 22°, con algunas nubes. El domingo 16 de agosto, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 27°, con cielo despejado. El lunes 17 de agosto, la mínima será de 10° y la máxima de 17°, con nubes dispersas. Finalmente, el martes 18 de agosto, se anticipa una mínima de 7° y una máxima de 11°, con lluvias moderadas.