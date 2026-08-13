Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este jueves 13 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de broken clouds, con una temperatura actual de 10°. La sensación térmica es de 9°, y la humedad se encuentra en un 67%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el este-noreste. La presión atmosférica es de 1021 hPa.

El clima hoy jueves 13 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 5° y una máxima de 12°. Las condiciones del día indican un cielo parcialmente nublado, con vientos suaves que podrían influir en la sensación térmica. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca de lo que indica el termómetro.

Pronóstico extendido

De cara a los próximos días, el pronóstico indica que el viernes 14 de agosto habrá una mínima de 4° y una máxima de 14°, con cielo despejado. El sábado 15 de agosto se espera una mínima de 7° y una máxima de 16°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 16 de agosto, la mínima será de 9° y la máxima de 13°, con lluvias moderadas. Para el lunes 17 de agosto, se anticipa una mínima de 5° y una máxima de 10°, también con lluvias moderadas. Finalmente, el martes 18 de agosto, el clima mejorará con una mínima de 3° y una máxima de 14°, bajo un cielo despejado.