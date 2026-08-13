Operativo británico para contener derrame de petróleo de petrolero varado en Omán

BEIRUT — Una empresa británica ha sido seleccionada para llevar a cabo las labores de rescate de un petrolero varado de la flota fantasma rusa, ubicado frente a las costas de Omán. Esta operación busca detener un derrame de petróleo que pone en riesgo la fauna silvestre, ya que la mancha de crudo se ha expandido considerablemente en las últimas semanas.

Imágenes satelitales han revelado que el crudo del buque Caroline Bezengi se ha dispersado sobre cientos de kilómetros cuadrados, amenazando un área marina protegida. La temporada de monzones, conocida como Khareef, está en su apogeo durante julio y agosto, lo que complica aún más la situación.

Ambrey, la compañía de riesgo y respuesta marítima con sede en el Reino Unido, ha indicado que su personal se encuentra a bordo del buque, con la asistencia de la Fuerza Aérea omaní, para evaluar su estado y proceder a su estabilización.

El petrolero quedó varado frente a la isla Qabiliyah tras una explosión de causa desconocida a principios de junio, y se estima que transportaba más de 800.000 barriles de petróleo.

Las imágenes satelitales también han mostrado que el buque está cada vez más sumergido. Expertos han advertido sobre el potencial de un desastre ambiental sin precedentes si el barco se hunde o se rompe, provocando un derrame masivo de su carga.

"Esta es una situación extremadamente desafiante, agravada por las condiciones meteorológicas adversas asociadas al monzón Khareef", comentó Ed Wollaston, director global de respuesta de Ambrey, en un comunicado.

Por el momento, la empresa no ha proporcionado estimaciones sobre la duración y el costo de la operación de rescate.

La Autoridad de Medio Ambiente de Omán reportó que el crudo ya ha llegado a las costas de Ras Madrakah, a más de 200 kilómetros al norte de la isla Qabiliyah, y se estima que podría avanzar más de 100 kilómetros adicionales hacia el norte, alcanzando la isla Masirah.

Hanen Keskes, activista del grupo ambiental Greenpeace, expresó su preocupación por la expansión del petróleo desde el mar hacia la línea de costa, donde puede contaminar los sedimentos costeros. "Esto puede hacer que la limpieza sea considerablemente más compleja que la contención en el mar", advirtió Keskes. "Incluso después de que la mancha haya sido contenida y retirada, el impacto ambiental puede durar años".

El área marina protegida de la isla Qabiliyah es conocida por sus arrecifes de coral, praderas de pastos marinos y tortugas en peligro, además de ser un sitio de reproducción para aves migratorias. La zona también alberga a la rara ballena jorobada del mar Arábigo.

Se cree que el Caroline Bezengi, de 247 metros de eslora, forma parte de la "flota fantasma" de Rusia y ha sido sancionado por el gobierno británico y la Unión Europea por transportar petróleo ruso. Según la empresa de seguimiento de datos geoespaciales SynMax Maritime, el buque había salido del puerto del mar Negro de Novorossiysk en mayo, y se desconoce su estado actual de seguro.

Esta situación no es un caso aislado; frente a la costa de Irán, las autoridades están lidiando con otro derrame de petróleo atribuido a un conflicto en la región. Imágenes distribuidas por la agencia semioficial de noticias iraní ISNA muestran daños en las playas de Qeshm. Aún no está claro qué causó dicho derrame.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.