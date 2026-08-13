Liberan a 82 soldados en Mali tras secuestros en ataque a fuerzas gubernamentales
Separatistas en Mali han liberado a 82 soldados, algunos de los cuales habían sido capturados durante un ataque a gran escala en abril. La situación de los soldados liberados es atendida por las autoridades.
FOTO: Cadena 3 Noticias
BAMAKO, Mali — Separatistas del norte de Mali han puesto en libertad a un total de 82 soldados, incluyendo a varios que fueron capturados durante un asalto a gran escala contra las fuerzas gubernamentales en abril, según informaron el jueves tanto el ejército maliense como un portavoz de los rebeldes.
Un comunicado emitido por las Fuerzas Armadas de Mali indicó que los "soldados liberados están ahora a salvo y están siendo atendidos por las autoridades pertinentes". Por su parte, Mohamed Elmaouloud Ramadane, portavoz del Frente de Liberación de Azawad, confirmó la noticia de la liberación.
Mali ha enfrentado más de diez años de conflictos provocados por insurgencias de milicianos vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico, incluyendo a JNIM, así como por una rebelión separatista en el norte, liderada por los tuareg.
La violencia en la región se intensificó tras un ataque coordinado el 25 de abril por parte de una alianza entre JNIM y los separatistas tuareg, que asaltaron el aeropuerto de la capital, Bamako, así como la ciudad guarnición de Kati y varias localidades del norte y del centro del país.
Ramadane explicó que la liberación de los soldados se realizó por motivos humanitarios, señalando que algunos de ellos habían estado en cautiverio desde 2023. Sin embargo, añadió que 118 soldados malienses continúan siendo retenidos.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Mali?
Separatistas liberaron a 82 soldados que habían sido secuestrados en un ataque a las fuerzas gubernamentales.
¿Quién confirmó la liberación?
La liberación fue confirmada por el ejército maliense y el portavoz de los separatistas, Mohamed Elmaouloud Ramadane.
¿Cuándo se produjo el ataque inicial?
El ataque que llevó al secuestro de los soldados ocurrió el 25 de abril.
¿Dónde se llevó a cabo la liberación?
La liberación se llevó a cabo en el contexto del conflicto en el norte de Mali, donde se han intensificado los enfrentamientos.
¿Por qué se liberaron a los soldados?
Los soldados fueron liberados por motivos humanitarios, según el portavoz rebelde.
[Fuente: AP]