Liberan a 82 soldados en Mali tras secuestros en ataque a fuerzas gubernamentales

BAMAKO, Mali — Separatistas del norte de Mali han puesto en libertad a un total de 82 soldados, incluyendo a varios que fueron capturados durante un asalto a gran escala contra las fuerzas gubernamentales en abril, según informaron el jueves tanto el ejército maliense como un portavoz de los rebeldes.

Un comunicado emitido por las Fuerzas Armadas de Mali indicó que los "soldados liberados están ahora a salvo y están siendo atendidos por las autoridades pertinentes". Por su parte, Mohamed Elmaouloud Ramadane, portavoz del Frente de Liberación de Azawad, confirmó la noticia de la liberación.

Mali ha enfrentado más de diez años de conflictos provocados por insurgencias de milicianos vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico, incluyendo a JNIM, así como por una rebelión separatista en el norte, liderada por los tuareg.

La violencia en la región se intensificó tras un ataque coordinado el 25 de abril por parte de una alianza entre JNIM y los separatistas tuareg, que asaltaron el aeropuerto de la capital, Bamako, así como la ciudad guarnición de Kati y varias localidades del norte y del centro del país.

Ramadane explicó que la liberación de los soldados se realizó por motivos humanitarios, señalando que algunos de ellos habían estado en cautiverio desde 2023. Sin embargo, añadió que 118 soldados malienses continúan siendo retenidos.