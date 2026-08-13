"Con esta ya son 13 las que maté": el macabro mensaje del acusado de un femicidio en Corrientes

Un estremecedor mensaje de texto dio un giro de 180 grados en la causa que investiga el crimen de Cecilia Lazcano, una adolescente de 16 años hallada con un corte mortal en el cuello en la localidad correntina de Alvear.

“Con esta ya son 13 las que maté”, le escribió el acusado —un compañero de colegio de la misma edad— a su novia tras el ataque, lo que llevó a la Justicia a analizar si se trata de una confidencia real o de una mentira escalofriante.

El trágico hecho ocurrió la madrugada del pasado 15 de julio en un terreno baldío cercano a la vieja estación de trenes. En un principio, las autoridades investigaron la hipótesis de un suicidio, pero los peritajes forenses desmintieron lesiones autoinfligidas.

La revisión de las cámaras de seguridad del sector resultó determinante: en las imágenes se observó al sospechoso caminando hacia el lugar junto a la víctima llevando una pala, y regresando minutos después completamente solo.

Con el avance de las medidas dictadas por el fiscal Facundo Cabral, los peritos secuestraron y analizaron el teléfono del joven, donde se topó con el escalofriante mensaje enviado a su pareja.

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Aunque en los registros policiales de la zona no constan otros homicidios sin resolver vinculados al menor, la frase fue incorporada al expediente para determinar si esconde ataques no descubiertos o si responde a una provocación.

Los estudios psicológicos y psiquiátricos practicados al adolescente revelaron rasgos de personalidad con profunda falta de empatía y propensión a la mentira.

Actualmente, el único imputado por el femicidio permanece alojado en el Centro de Contención Juvenil de la capital provincial, a la espera de nuevas resoluciones judiciales.